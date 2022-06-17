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США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ssha-1796179753.html
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин
США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:11
2022-06-17T18:03
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
сша
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государства. Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Путин заявил о возможности США красть чужие деньги в любой момент
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владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, сша, санкции в отношении россии
16:11 17.06.2022 (обновлено: 18:03 17.06.2022)
 
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин

Путин: США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме того, они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государства. Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 09:42
В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреСШАСанкции в отношении России
 
 
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