https://ria.ru/20220617/ssha-1796179753.html
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин
США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:11
2022-06-17T16:11
2022-06-17T18:03
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
сша
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государства. Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220301/konfiskatsiya-1775737167.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о возможности США красть чужие деньги в любой момент
Путин заявил о возможности США красть чужие деньги в любой момент
2022-06-17T16:11
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, сша, санкции в отношении россии
16:11 17.06.2022 (обновлено: 18:03 17.06.2022)
США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин
Путин: США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится