https://ria.ru/20220617/ssha-1796179753.html

США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин

США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

США в любой момент могут украсть чужие деньги, заявил Путин

США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:11

2022-06-17T16:11

2022-06-17T18:03

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

сша

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государства. Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220301/konfiskatsiya-1775737167.html

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин заявил о возможности США красть чужие деньги в любой момент Путин заявил о возможности США красть чужие деньги в любой момент 2022-06-17T16:11 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, сша, санкции в отношении россии