Патрушев рассказал об опасности от студентов, едущих на учебу в США
Патрушев: отправляющиеся учиться в США студенты возвращаются агитаторами цветных революций
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Отправляющиеся учиться в США студенты возвращаются домой агитаторами, готовыми создавать почву для реализации сценариев цветных революций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване.
"Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций", - сказал Патрушев.
На средства США существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие на постсоветском пространстве, отметил секретарь Совбеза РФ. По его оценке, особое внимание необходимо уделять информационной сфере.
"Как показывает анализ ситуации, количество вызовов в области информационной безопасности неуклонно растет. И такое положение дел связано, прежде всего, с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве, диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий, не считаясь с мнением суверенных государств", - сказал Патрушев.
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