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Патрушев рассказал об опасности от студентов, едущих на учебу в США

Патрушев рассказал об опасности от студентов, едущих на учебу в США - РИА Новости, 17.06.2022

Патрушев рассказал об опасности от студентов, едущих на учебу в США

Отправляющиеся учиться в США студенты возвращаются домой агитаторами, готовыми создавать почву для реализации сценариев цветных революций, заявил секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:03

2022-06-17T11:03

2022-06-17T11:03

безопасность

образование - общество

сша

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Отправляющиеся учиться в США студенты возвращаются домой агитаторами, готовыми создавать почву для реализации сценариев цветных революций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване."Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций", - сказал Патрушев.На средства США существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие на постсоветском пространстве, отметил секретарь Совбеза РФ. По его оценке, особое внимание необходимо уделять информационной сфере."Как показывает анализ ситуации, количество вызовов в области информационной безопасности неуклонно растет. И такое положение дел связано, прежде всего, с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве, диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий, не считаясь с мнением суверенных государств", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, образование - общество, сша, россия, совет безопасности рф, николай патрушев