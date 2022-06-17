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Химкинский суд приговорил экс-сотрудника посольства США к 14 годам колонии

Химкинский суд приговорил экс-сотрудника посольства США к 14 годам колонии - РИА Новости, 17.06.2022

Химкинский суд приговорил экс-сотрудника посольства США к 14 годам колонии

Химкинский суд Подмосковья приговорил бывшего сотрудника посольства США в РФ Марка Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:49

2022-06-17T09:49

2022-06-17T09:49

россия

сша

нью-йорк (город)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил бывшего сотрудника посольства США в РФ Марка Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщили в пресс-службе суда."Гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1, частью 2 статьи 228 УК РФ, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.Фогеля с женой задержали в августе 2021 года в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Впоследствии американца арестовали.При обысках следователи выяснили, что жена Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.

https://ria.ru/20220531/obmen-1791931785.html

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россия, сша, нью-йорк (город), происшествия, шереметьево (аэропорт)