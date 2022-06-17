https://ria.ru/20220617/ssha-1795959689.html

Американцы оказались заперты дома из-за цен на бензин

Американцы оказались заперты дома из-за цен на бензин - РИА Новости, 17.06.2022

Американцы оказались заперты дома из-за цен на бензин

Из-за высокой инфляции и цен на бензин американцы начинают паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, отказываясь при этом от использования... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:59

2022-06-17T03:59

2022-06-17T11:26

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сша

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Из-за высокой инфляции и цен на бензин американцы начинают паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, отказываясь при этом от использования автомобилей, говорится в статье в газете The Washington Times.Как отмечает издание, рекордная стоимость бензина в сочетании с продолжающимся ростом цен на продукты питания и другие товары начали наносить ущерб людям с низким уровнем доходов, в результате чего они "толпами" вынуждены обращаться в продовольственные банки.При этом некоторые жители США оказались практически "заперты" дома, так как они не могут позволить себе заправить свои машины и поехать куда-либо. Так, жительница Флориды, по имени Эми, рассказала газете, что потратила 110 долларов (более шести тысяч рублей) на заправку автомобиля, а в продуктовом магазине она была вынуждена отказаться от покупки многих нужных продуктов, потому что не могла себе их позволить.По ее словам, после выхода из магазина она почувствовала себя "обделенной" и испытала панику. "Мы просто очень, очень бережливы. И это (ситуация. — Прим. ред.) фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: "насколько далеко это зайдет?" — призналась американка.Другая жительница Флориды, 83-летняя Сами Спикер, заявила, что полная заправка автомобиля обойдется ей в 85 долларов (почти пять тысяч рублей), а продукты стали для нее слишком дороги. "Мне становится все труднее добывать бензин, чтобы получать бесплатную еду. Дошло до того, что теперь я никуда не могу пойти. Я просто сижу дома", — пожаловалась американка.В свою очередь, официантка в люксовом отеле, по имени Джули, рассказала изданию, что она неплохо зарабатывает благодаря чаевым, однако и этого ей недостаточно для того, чтобы платить за аренду жилья и покупать предметы первой необходимости. В результате американка решила вновь обратиться за продовольственной помощью, чего не делала "много лет". "Я хорошо зарабатываю, но этого все равно недостаточно", — подчеркнула она.Как заявил The Washington Times координатор одного из местных продовольственных банков Джон Зауэр, за последние месяцы число обращающихся за бесплатной едой резко выросло, в среднем их стало на 57 процентов больше, чем в прошлом году. "Я думаю, что мы не идем к чему-то лучшему", — сказал он, комментируя состояние американской экономики. В свою очередь, администратор другого продовольственного банка Мишель Спрингер сообщила изданию, что число людей, обращающихся к ним за помощью, за последние недели увеличилось на четверть.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1795957269.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

сша

флорида

украина

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в мире, владимир путин, сша, флорида, украина, санкции в отношении россии