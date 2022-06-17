https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796190033.html

Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены

Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены

Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:23

2022-06-17T16:23

2022-06-17T17:30

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

донбасс

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вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, заявил президент России Владимир Путин."Залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Глава государства подчеркнул, что поддержка жителей страны придает уверенность и силы армии и флоту.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html

россия

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), донбасс, украина, вооруженные силы украины, в мире