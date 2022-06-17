https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796190033.html
Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены
Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены
Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:23
2022-06-17T16:23
2022-06-17T17:30
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
донбасс
украина
вооруженные силы украины
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, заявил президент России Владимир Путин."Залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Глава государства подчеркнул, что поддержка жителей страны придает уверенность и силы армии и флоту.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), донбасс, украина, вооруженные силы украины, в мире
16:23 17.06.2022 (обновлено: 17:30 17.06.2022)
Путин заверил, что все задачи спецоперации будут решены
Путин: все задачи специальной военной операции на Украине будут решены