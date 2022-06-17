https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:50
2022-06-17T14:50
2022-06-17T15:02
специальная военная операция на украине
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украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине."Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу Sputbik Беларусь.Президент заявил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в конфликт на Украине. "А вот они (Запад – ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
14:50 17.06.2022 (обновлено: 15:02 17.06.2022)
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко
Лукашенко: Путин никогда не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине