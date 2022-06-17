https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко

Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022

Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:50

2022-06-17T14:50

2022-06-17T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg

МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине."Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу Sputbik Беларусь.Президент заявил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в конфликт на Украине. "А вот они (Запад – ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко