https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html

Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение

Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022

Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение

Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:49

2022-06-17T03:49

2022-06-17T03:49

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

магаданская область

санкт-петербург

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о подготовке специалистов IT-отрасли, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов."Специалистов IT-отрасли для Магаданской области будут готовить питерские специалисты. Подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. С ректором СПбПУ Андреем Рудским договорились, что взаимодействие будет на максимально возможных уровнях образования. Будем растить своих специалистов в информационных технологиях уже со школьной парты", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html

магаданская область

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Максим Горбачев

общество, магаданская область, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого