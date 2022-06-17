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Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:49
2022-06-17T03:49
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
магаданская область
санкт-петербург
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о подготовке специалистов IT-отрасли, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов."Специалистов IT-отрасли для Магаданской области будут готовить питерские специалисты. Подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. С ректором СПбПУ Андреем Рудским договорились, что взаимодействие будет на максимально возможных уровнях образования. Будем растить своих специалистов в информационных технологиях уже со школьной парты", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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магаданская область
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общество, магаданская область, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого
03:49 17.06.2022
 
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение

Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение о подготовке IT-специалистов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022
ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о подготовке специалистов IT-отрасли, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Специалистов IT-отрасли для Магаданской области будут готовить питерские специалисты. Подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. С ректором СПбПУ Андреем Рудским договорились, что взаимодействие будет на максимально возможных уровнях образования. Будем растить своих специалистов в информационных технологиях уже со школьной парты", - написал Носов.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
02:03Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоМагаданская областьСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 
 
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