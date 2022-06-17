https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:49
2022-06-17T03:49
2022-06-17T03:49
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
магаданская область
санкт-петербург
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о подготовке специалистов IT-отрасли, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов."Специалистов IT-отрасли для Магаданской области будут готовить питерские специалисты. Подписали соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. С ректором СПбПУ Андреем Рудским договорились, что взаимодействие будет на максимально возможных уровнях образования. Будем растить своих специалистов в информационных технологиях уже со школьной парты", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение о подготовке IT-специалистов