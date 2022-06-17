https://ria.ru/20220617/soyuzmultfilm-1796260428.html

"Союзмультфильм": создание собственного софта для анимации займет пару лет

"Союзмультфильм": создание собственного софта для анимации займет пару лет - РИА Новости, 17.06.2022

"Союзмультфильм": создание собственного софта для анимации займет пару лет

На создание собственного софта для анимации потребуется около двух лет. Таким прогнозом поделилась председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:44

2022-06-17T18:44

2022-06-17T18:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. На создание собственного софта для анимации потребуется около двух лет. Таким прогнозом поделилась председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Она подчеркнула, что в настоящее время участники анимационного рынка объединились для обмена разработками собственного софта. Также Слащева добавила, что в Индии, в которой производится очень много анимации, есть как минимум элементы нужного программного обеспечения.Ранее она сообщала, что ближайшие 20 лет анимация будет "кардинально меняться", отметив, что сегодня "главный челлендж — это собственный софт", так как сейчас работа ведется на программном продукте, который могут отключить в любой момент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, индия, санкт-петербург, пмэф, союзмультфильм, юлиана слащева, кино и сериалы