https://ria.ru/20220617/soveschanie-1796004512.html

Азаров принял участие в совещании по развитию автопрома

Азаров принял участие в совещании по развитию автопрома - РИА Новости, 17.06.2022

Азаров принял участие в совещании по развитию автопрома

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам развития автопрома, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:30

2022-06-17T10:30

2022-06-17T10:30

самарская область

экономика

дмитрий азаров

автоваз

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САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам развития автопрома, сообщила пресс-служба правительства региона."В четверг, 16 июня, президент России Владимир Путин на площадке Петербургского международного экономического форума провел совещание, в ходе которого рассматривались вопросы развития автомобильной промышленности страны. В обсуждении проблематики отечественного автопрома принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.Обсуждение текущей ситуации в российском автопроме было начато с крупнейшего предприятия Самарской области – "АвтоВАЗа". В ходе совещания Путин также обратил особое внимание на необходимость решения проблемы дефицита автокомпонентов и комплектующих. Значительная часть резидентов особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области работает в сфере производства автокомпонентов, формируя кластер в рамках одной площадки.В рамках совещания обсуждался вопрос более активного использования в автомобильной промышленности страны газомоторного топлива. Самарская область и "Новатэк" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания инвестирует более 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории ОЭЗ "Тольятти" и строительство в регионе заправочных станций.Путин также поднял вопрос обновления автомобильных дорог, напомнив, что поставлена задача за ближайшие пять лет привести в порядок не менее 85% протяженности региональных дорог опорной сети. В Самарской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 114 участков дорог общей протяженностью 400 километров."Предложения, которые были высказаны по поддержке "АвтоВАЗа", отрасли, автокомпонентов, очень важны для нашего региона, поскольку помимо крупнейшего трудового коллектива - 32,5 тысячи человек - у нас в отрасли занято около 60 тысяч тружеников, которые работают и на "АвтоВАЗе", и на еще двухсот предприятиях-смежниках в производстве автокомпонентов. То, что президент на протяжении всего своего периода деятельности уделяет огромное внимание автомобилестроению и конкретно "АвтоВАЗу", мы с вами знаем", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров отметил, что переход "АвтоВАЗа" в государственное управление во многом вызвал живой отклик не только среди сотрудников завода, но и всех жителей Самарской области. "Уверен, что с таким подъемом, с таким настроем и, конечно, благодаря тем решениям, которые сегодня приняты президентом, все самые сложные этапы, которые нам создали во многом искусственно, мы преодолеем, и "АвтоВАЗ" выйдет на новый этап развития", - приводит слова губернатора пресс-служба.

https://ria.ru/20220616/novatek-1795770223.html

https://ria.ru/20220615/pmef-1795550463.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, экономика, дмитрий азаров, автоваз