https://ria.ru/20220617/sotrudniki-1796090796.html

Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации

Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022

Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации

Количество покинувших Сбербанк сотрудников после начала спецоперации России на Украине "ничтожно мало", это не стало критичным для работы компании, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:27

2022-06-17T13:27

2022-06-17T13:27

пмэф-2022

экономика

сбербанк россии

герман греф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество покинувших Сбербанк сотрудников после начала спецоперации России на Украине "ничтожно мало", это не стало критичным для работы компании, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам после Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ."Не суди - не судим будешь. Я не вижу в этом никакой трагедии, в этом ничего критичного для работы компании нет. Процентное соотношение тех, кто покинул компанию, и тех, кто остался, ничтожно мало. Были и такие люди, которые уезжали, а потом вернулись обратно. Мы люди гражданские, не все готовы к такого рода резким переменам. Я отношусь к этому процессу как нормальному. Всегда были ротации, сейчас несколько повышенный фон, но не критического характера", - прокомментировал он вопрос про уехавших из страны после начала спецоперации сотрудников.Глава Сбербанка напомнил, что часть топ-менеджеров также покинула банк - планово или из-за санкций. "Все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию. Это решение каждого человека, ничего страшного при этом не произошло, все они заменены - две позиции временно, остальные - постоянно. В этом нет никакой критичности", - отметил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/stavka-1795999743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сбербанк россии, герман греф, россия