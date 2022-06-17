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Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022
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Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации
Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022
Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации
Количество покинувших Сбербанк сотрудников после начала спецоперации России на Украине "ничтожно мало", это не стало критичным для работы компании, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:27
2022-06-17T13:27
пмэф-2022
экономика
сбербанк россии
герман греф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество покинувших Сбербанк сотрудников после начала спецоперации России на Украине "ничтожно мало", это не стало критичным для работы компании, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам после Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ."Не суди - не судим будешь. Я не вижу в этом никакой трагедии, в этом ничего критичного для работы компании нет. Процентное соотношение тех, кто покинул компанию, и тех, кто остался, ничтожно мало. Были и такие люди, которые уезжали, а потом вернулись обратно. Мы люди гражданские, не все готовы к такого рода резким переменам. Я отношусь к этому процессу как нормальному. Всегда были ротации, сейчас несколько повышенный фон, но не критического характера", - прокомментировал он вопрос про уехавших из страны после начала спецоперации сотрудников.Глава Сбербанка напомнил, что часть топ-менеджеров также покинула банк - планово или из-за санкций. "Все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию. Это решение каждого человека, ничего страшного при этом не произошло, все они заменены - две позиции временно, остальные - постоянно. В этом нет никакой критичности", - отметил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сбербанк россии, герман греф, россия
13:27 17.06.2022
 
Греф рассказал о сотрудниках, покинувших Сбербанк после начала спецоперации

Греф: число сотрудников, покинувших Сбербанк после начала спецоперации, ничтожно мало

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество покинувших Сбербанк сотрудников после начала спецоперации России на Украине "ничтожно мало", это не стало критичным для работы компании, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам после Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ.
"Не суди - не судим будешь. Я не вижу в этом никакой трагедии, в этом ничего критичного для работы компании нет. Процентное соотношение тех, кто покинул компанию, и тех, кто остался, ничтожно мало. Были и такие люди, которые уезжали, а потом вернулись обратно. Мы люди гражданские, не все готовы к такого рода резким переменам. Я отношусь к этому процессу как нормальному. Всегда были ротации, сейчас несколько повышенный фон, но не критического характера", - прокомментировал он вопрос про уехавших из страны после начала спецоперации сотрудников.
Глава Сбербанка напомнил, что часть топ-менеджеров также покинула банк - планово или из-за санкций. "Все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию. Это решение каждого человека, ничего страшного при этом не произошло, все они заменены - две позиции временно, остальные - постоянно. В этом нет никакой критичности", - отметил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 10:14Петербургский международный экономический форум — 2022
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ПМЭФ-2022ЭкономикаСбербанк РоссииГерман ГрефРоссия
 
 
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