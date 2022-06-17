https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796122980.html

Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче

Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче - РИА Новости, 17.06.2022

Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче

Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:44

2022-06-17T14:44

2022-06-17T14:44

республика татарстан

бахрейн

казань

татнефть

санкт-петербург

россия

в мире

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве в автомобилестроении, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы региона Рустама Минниханова с послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума."Рустам Минниханов отметил, что в сотрудничестве с Бахрейном заинтересована компания "Татнефть", и ее представители готовы посетить Манаму для обсуждения перспектив кооперации. Кроме того, перспективным видится сотрудничество в привлечении инвестиций из Бахрейна в проекты Татарстана, налаживание сотрудничества в области исламских финансов, исламского банкинга, исламского туризма… поставка в Бахрейн продукции, произведенной предприятиями машиностроительного комплекса", - говорится в сообщении.Также, по его мнению, перспективно сотрудничество в рамках таких международных форматов, как ОИС, группа стратегического видения "Россия – исламский мир".В целом Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит установившиеся добрые связи с Бахрейном и стремится их расширить. Он передал слова благодарности королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе за то, что страна была высокого представлена на прошедших недавно в Татарстане мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в которых принял участие председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа."Его величество обязательно посетит Казань, я это обязательно организую. Особенно такой повод, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подтверждаем, что Бахрейн очень дружественная страна. Готовы по всем направлениям сотрудничать и быть полезными. Нас интересует сотрудничество с "Камазом", - сказал посол.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/innovatsii-1795830816.html

https://ria.ru/20220617/reyting-1796032581.html

https://realty.ria.ru/20220616/chempionat-1795766431.html

бахрейн

казань

санкт-петербург

россия

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бахрейн, казань, татнефть, санкт-петербург, россия, в мире, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, хамад бен иса аль халифа, пмэф