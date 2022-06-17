Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в автомобилестроении и нефтедобыче
Добыча нефти. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве в автомобилестроении, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы региона Рустама Минниханова с послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.
Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
"Рустам Минниханов отметил, что в сотрудничестве с Бахрейном заинтересована компания "Татнефть", и ее представители готовы посетить Манаму для обсуждения перспектив кооперации. Кроме того, перспективным видится сотрудничество в привлечении инвестиций из Бахрейна в проекты Татарстана, налаживание сотрудничества в области исламских финансов, исламского банкинга, исламского туризма… поставка в Бахрейн продукции, произведенной предприятиями машиностроительного комплекса", - говорится в сообщении.
Также, по его мнению, перспективно сотрудничество в рамках таких международных форматов, как ОИС, группа стратегического видения "Россия – исламский мир".
В целом Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит установившиеся добрые связи с Бахрейном и стремится их расширить. Он передал слова благодарности королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе за то, что страна была высокого представлена на прошедших недавно в Татарстане мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в которых принял участие председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа.
"Его величество обязательно посетит Казань, я это обязательно организую. Особенно такой повод, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подтверждаем, что Бахрейн очень дружественная страна. Готовы по всем направлениям сотрудничать и быть полезными. Нас интересует сотрудничество с "Камазом", - сказал посол.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.