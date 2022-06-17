Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796122980.html
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче - РИА Новости, 17.06.2022
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче
Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:44
2022-06-17T14:44
республика татарстан
бахрейн
казань
татнефть
санкт-петербург
россия
в мире
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве в автомобилестроении, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы региона Рустама Минниханова с послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума."Рустам Минниханов отметил, что в сотрудничестве с Бахрейном заинтересована компания "Татнефть", и ее представители готовы посетить Манаму для обсуждения перспектив кооперации. Кроме того, перспективным видится сотрудничество в привлечении инвестиций из Бахрейна в проекты Татарстана, налаживание сотрудничества в области исламских финансов, исламского банкинга, исламского туризма… поставка в Бахрейн продукции, произведенной предприятиями машиностроительного комплекса", - говорится в сообщении.Также, по его мнению, перспективно сотрудничество в рамках таких международных форматов, как ОИС, группа стратегического видения "Россия – исламский мир".В целом Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит установившиеся добрые связи с Бахрейном и стремится их расширить. Он передал слова благодарности королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе за то, что страна была высокого представлена на прошедших недавно в Татарстане мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в которых принял участие председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа."Его величество обязательно посетит Казань, я это обязательно организую. Особенно такой повод, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подтверждаем, что Бахрейн очень дружественная страна. Готовы по всем направлениям сотрудничать и быть полезными. Нас интересует сотрудничество с "Камазом", - сказал посол.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/innovatsii-1795830816.html
https://ria.ru/20220617/reyting-1796032581.html
https://realty.ria.ru/20220616/chempionat-1795766431.html
бахрейн
казань
санкт-петербург
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бахрейн, казань, татнефть, санкт-петербург, россия, в мире, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, хамад бен иса аль халифа, пмэф
14:44 17.06.2022
 
Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в нефтедобыче

Татарстан и Бахрейн обсудили сотрудничество в автомобилестроении и нефтедобыче

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстан готов к развитию сотрудничества с Бахрейном в сферах нефтедобычи, привлечения инвестиций и исламского банкинга, Бахрейн заинтересован в сотрудничестве в автомобилестроении, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы региона Рустама Минниханова с послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.
Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:58Республика Татарстан
Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли
"Рустам Минниханов отметил, что в сотрудничестве с Бахрейном заинтересована компания "Татнефть", и ее представители готовы посетить Манаму для обсуждения перспектив кооперации. Кроме того, перспективным видится сотрудничество в привлечении инвестиций из Бахрейна в проекты Татарстана, налаживание сотрудничества в области исламских финансов, исламского банкинга, исламского туризма… поставка в Бахрейн продукции, произведенной предприятиями машиностроительного комплекса", - говорится в сообщении.
Также, по его мнению, перспективно сотрудничество в рамках таких международных форматов, как ОИС, группа стратегического видения "Россия – исламский мир".
В целом Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит установившиеся добрые связи с Бахрейном и стремится их расширить. Он передал слова благодарности королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе за то, что страна была высокого представлена на прошедших недавно в Татарстане мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в которых принял участие председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа.
Участники сессии Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 11:32Республика Татарстан
Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату
"Его величество обязательно посетит Казань, я это обязательно организую. Особенно такой повод, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подтверждаем, что Бахрейн очень дружественная страна. Готовы по всем направлениям сотрудничать и быть полезными. Нас интересует сотрудничество с "Камазом", - сказал посол.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:21Республика Татарстан
Татарстан, Минстрой и "Росатом" проведут в Казани чемпионат профмастерства
 
Республика ТатарстанБахрейнКазаньТатнефтьСанкт-ПетербургРоссияВ миреРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановХамад бен Иса Аль ХалифаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала