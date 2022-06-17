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Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ
Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ - РИА Новости, 17.06.2022
Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ
ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "МаксимаТелеком" на ПМЭФ-2022 договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:52
2022-06-17T14:52
2022-06-17T16:30
санкт-петербург
"максима телеком"
гуп "петербургский метрополитен"
пмэф
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "МаксимаТелеком" на ПМЭФ-2022 договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, бесперебойной работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых сервисов для пассажиров, сообщает пресс-служба "МаксимаТелеком".Документ подписали руководитель Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.Стороны планируют обмениваться опытом и развивать решения по автоматизации производственных и бизнес-процессов на транспорте с учетом специфики деятельности метрополитена, а также совместно работать над повышением качества корпоративных данных. Работа в этих направлениях является ключевой стратегической целью "Петербургского метрополитена"."МаксимаТелеком" выступает одним из крупнейших инвесторов в технологическую инфраструктуру транспортного комплекса Москвы и Санкт-Петербурга, развивая сеть беспроводной передачи данных и сервисы на ее основе. В метрополитене Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" предоставляет пассажирам доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также обеспечивает работу ряда систем безопасности по контролю и мониторингу узлов вентшахт, мониторинг тоннелей с использованием интеллектуального видеонаблюдения с целью предупреждения несанкционированного проникновения.По словам Вольпе, "МаксимаТелеком" развивает собственную практику автоматизации бизнес-процессов на транспортных и производственных предприятиях."Мы готовы предложить технологическую экспертизу и лучший опыт в сфере оптимизации управленческих процессов на транспорте с применением передовых технологий. Наши решения на основе отечественных ИТ-продуктов могут быть востребованы Петербургским метрополитеном. Важной частью сотрудничества станет использование потенциала таких ИТ-разработок в перспективных проектах", - прокомментировал Вольпе.
https://ria.ru/20220608/maksimatelekom-1793953144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, "максима телеком", гуп "петербургский метрополитен", пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "МаксимаТелеком" на ПМЭФ-2022 договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, бесперебойной работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых сервисов для пассажиров, сообщает пресс-служба "МаксимаТелеком".
Документ подписали руководитель Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.
Стороны планируют обмениваться опытом и развивать решения по автоматизации производственных и бизнес-процессов на транспорте с учетом специфики деятельности метрополитена, а также совместно работать над повышением качества корпоративных данных. Работа в этих направлениях является ключевой стратегической целью "Петербургского метрополитена".
"МаксимаТелеком
" выступает одним из крупнейших инвесторов в технологическую инфраструктуру транспортного комплекса Москвы
и Санкт-Петербурга
, развивая сеть беспроводной передачи данных и сервисы на ее основе. В метрополитене Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" предоставляет пассажирам доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также обеспечивает работу ряда систем безопасности по контролю и мониторингу узлов вентшахт, мониторинг тоннелей с использованием интеллектуального видеонаблюдения с целью предупреждения несанкционированного проникновения.
"Сотрудничество с лидером цифровизации транспорта открывает доступ к широкому спектру проверенных практик, решений и технологий. "МаксимаТелеком" имеет большой опыт реализации ИТ-проектов на таких сложных технологических объектах как столичный метрополитен. Уверен, что расширение нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему повышению эффективности процессов управления, развитию новых цифровых сервисов метро, росту уровня безопасности и комфорта пассажиров", - сказал Козин.
По словам Вольпе, "МаксимаТелеком" развивает собственную практику автоматизации бизнес-процессов на транспортных и производственных предприятиях.
"Мы готовы предложить технологическую экспертизу и лучший опыт в сфере оптимизации управленческих процессов на транспорте с применением передовых технологий. Наши решения на основе отечественных ИТ-продуктов могут быть востребованы Петербургским метрополитеном. Важной частью сотрудничества станет использование потенциала таких ИТ-разработок в перспективных проектах", - прокомментировал Вольпе.