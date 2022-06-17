https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796122419.html

Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ

Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ - РИА Новости, 17.06.2022

Метрополитен Петербурга и "МаксимаТелеком" будут сотрудничать в сфере ИТ

ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "МаксимаТелеком" на ПМЭФ-2022 договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:52

2022-06-17T14:52

2022-06-17T16:30

санкт-петербург

"максима телеком"

гуп "петербургский метрополитен"

пмэф

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "МаксимаТелеком" на ПМЭФ-2022 договорились о сотрудничестве в сфере комплексной цифровизации, ИТ-безопасности, бесперебойной работы ИТ-систем, повышения уровня транспортной безопасности и развития цифровых сервисов для пассажиров, сообщает пресс-служба "МаксимаТелеком".Документ подписали руководитель Петербургского метрополитена Евгений Козин и генеральный директор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.Стороны планируют обмениваться опытом и развивать решения по автоматизации производственных и бизнес-процессов на транспорте с учетом специфики деятельности метрополитена, а также совместно работать над повышением качества корпоративных данных. Работа в этих направлениях является ключевой стратегической целью "Петербургского метрополитена"."МаксимаТелеком" выступает одним из крупнейших инвесторов в технологическую инфраструктуру транспортного комплекса Москвы и Санкт-Петербурга, развивая сеть беспроводной передачи данных и сервисы на ее основе. В метрополитене Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" предоставляет пассажирам доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также обеспечивает работу ряда систем безопасности по контролю и мониторингу узлов вентшахт, мониторинг тоннелей с использованием интеллектуального видеонаблюдения с целью предупреждения несанкционированного проникновения.По словам Вольпе, "МаксимаТелеком" развивает собственную практику автоматизации бизнес-процессов на транспортных и производственных предприятиях."Мы готовы предложить технологическую экспертизу и лучший опыт в сфере оптимизации управленческих процессов на транспорте с применением передовых технологий. Наши решения на основе отечественных ИТ-продуктов могут быть востребованы Петербургским метрополитеном. Важной частью сотрудничества станет использование потенциала таких ИТ-разработок в перспективных проектах", - прокомментировал Вольпе.

https://ria.ru/20220608/maksimatelekom-1793953144.html

санкт-петербург

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, "максима телеком", гуп "петербургский метрополитен", пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)