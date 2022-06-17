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Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества

Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022

Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества

Российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:11

2022-06-17T18:11

2022-06-17T18:11

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на пленарном заседании ПМЭФ."Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65 миллиардов 800 миллионов долларов США. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795944506.html

китай

россия

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Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и РФ развивается по восходящей траектории Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество КНР и РФ развивается по восходящей траектории. Рост товарооборота Китая и России свидетельствует о стрессоустойчивости и потенциале сотрудничества двух стран, заявил он. 2022-06-17T18:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, си цзиньпин, китай, россия, в мире, пмэф