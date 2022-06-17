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Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sotrudnichesto-1796268354.html
Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества
Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022
Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества
Российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:11
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петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
си цзиньпин
китай
россия
в мире
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на пленарном заседании ПМЭФ."Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65 миллиардов 800 миллионов долларов США. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и РФ развивается по восходящей траектории
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество КНР и РФ развивается по восходящей траектории. Рост товарооборота Китая и России свидетельствует о стрессоустойчивости и потенциале сотрудничества двух стран, заявил он.
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экономика, си цзиньпин, китай, россия, в мире, пмэф
18:11 17.06.2022
 
Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества

Си Цзиньпин: российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на пленарном заседании ПМЭФ.
"Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65 миллиардов 800 миллионов долларов США. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 22:49
США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСи ЦзиньпинКитайРоссияВ миреПМЭФ
 
 
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