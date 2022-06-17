https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796338277.html

Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра

Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра - РИА Новости, 17.06.2022

Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра

Кабмин Адыгеи и "Озон Адыгея" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству универсального... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:54

2022-06-17T20:54

2022-06-17T20:54

республика адыгея

экономика

мурат кумпилов

алексей прокопенко

адыгейск

республика адыгея

ozon

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Кабмин Адыгеи и "Озон Адыгея" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству универсального логистического центра за 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON недалеко от города Адыгейск."На ПМЭФ-2022 состоялось подписание соглашения о намерениях между Кабинетом министров Республики Адыгея и ООО "Озон Адыгея". Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется, что на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в г. Адыгейске будет построен универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.Уточняется, что возведение объекта площадью 107 тысяч квадратных метров началось в первом квартале текущего года и полностью будет завершено во втором полугодии следующего. Объем инвестиций в строительство логистического комплекса составит 6,2 миллиарда рублей, дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест."Важно, что в это непростое для бизнеса время инвестор сохраняет свои намерения. В свою очередь мы сопровождаем проект, сделали все необходимое, чтобы инвестплощадка была полностью оснащена инфраструктурой. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с такими надежными инвесторами, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам подписания соглашения.

https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html

https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурат кумпилов, алексей прокопенко, адыгейск, республика адыгея, ozon, петербургский международный экономический форум (фонд)