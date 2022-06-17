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Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796338277.html
Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра
Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра - РИА Новости, 17.06.2022
Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра
Кабмин Адыгеи и "Озон Адыгея" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству универсального... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:54
2022-06-17T20:54
республика адыгея
экономика
мурат кумпилов
алексей прокопенко
адыгейск
республика адыгея
ozon
петербургский международный экономический форум (фонд)
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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Кабмин Адыгеи и "Озон Адыгея" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству универсального логистического центра за 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON недалеко от города Адыгейск."На ПМЭФ-2022 состоялось подписание соглашения о намерениях между Кабинетом министров Республики Адыгея и ООО "Озон Адыгея". Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется, что на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в г. Адыгейске будет построен универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.Уточняется, что возведение объекта площадью 107 тысяч квадратных метров началось в первом квартале текущего года и полностью будет завершено во втором полугодии следующего. Объем инвестиций в строительство логистического комплекса составит 6,2 миллиарда рублей, дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест."Важно, что в это непростое для бизнеса время инвестор сохраняет свои намерения. В свою очередь мы сопровождаем проект, сделали все необходимое, чтобы инвестплощадка была полностью оснащена инфраструктурой. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с такими надежными инвесторами, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам подписания соглашения.
https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html
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экономика, мурат кумпилов, алексей прокопенко, адыгейск, республика адыгея, ozon, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:54 17.06.2022
 
Адыгея и "Озон Адыгея" договорились о строительстве логистического центра

Адыгея и "Озон Адыгея" подписали соглашение о строительстве логистического центра

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки в Адыгее
Строительство транспортной развязки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство транспортной развязки в Адыгее. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Кабмин Адыгеи и "Озон Адыгея" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству универсального логистического центра за 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON недалеко от города Адыгейск.
"На ПМЭФ-2022 состоялось подписание соглашения о намерениях между Кабинетом министров Республики Адыгея и ООО "Озон Адыгея". Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется, что на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в г. Адыгейске будет построен универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возведение объекта площадью 107 тысяч квадратных метров началось в первом квартале текущего года и полностью будет завершено во втором полугодии следующего. Объем инвестиций в строительство логистического комплекса составит 6,2 миллиарда рублей, дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры
"Важно, что в это непростое для бизнеса время инвестор сохраняет свои намерения. В свою очередь мы сопровождаем проект, сделали все необходимое, чтобы инвестплощадка была полностью оснащена инфраструктурой. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с такими надежными инвесторами, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам подписания соглашения.

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