https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.06.2022
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:02
2022-06-17T05:02
2022-06-17T05:02
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство региона.Отмечается, что соглашение предполагает апробацию новых управленческих технологий, разрабатываемых РАНХиГС, на территории ЕАО, популяризацию и продвижение лучших практик менеджмента в системе государственного управления, содействие в повышении уровня открытости работы органов исполнительной власти автономии и другие направления сотрудничества.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, экономика
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере менеджмента
ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство региона.
"Соглашение о сотрудничестве подписано между ЕАО и РАНХиГС при президенте РФ. Процедура прошла на полях ПМЭФ. Подписи под документом поставили губернатор области Ростислав Гольдштейн и ректор РАНХиГС Владимир Мау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предполагает апробацию новых управленческих технологий, разрабатываемых РАНХиГС, на территории ЕАО, популяризацию и продвижение лучших практик менеджмента в системе государственного управления, содействие в повышении уровня открытости работы органов исполнительной власти автономии и другие направления сотрудничества.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.