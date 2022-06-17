https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html

ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.06.2022

ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:02

2022-06-17T05:02

2022-06-17T05:02

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство региона.Отмечается, что соглашение предполагает апробацию новых управленческих технологий, разрабатываемых РАНХиГС, на территории ЕАО, популяризацию и продвижение лучших практик менеджмента в системе государственного управления, содействие в повышении уровня открытости работы органов исполнительной власти автономии и другие направления сотрудничества.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, экономика