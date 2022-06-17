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ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 17.06.2022
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:02
2022-06-17T05:02
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство региона.Отмечается, что соглашение предполагает апробацию новых управленческих технологий, разрабатываемых РАНХиГС, на территории ЕАО, популяризацию и продвижение лучших практик менеджмента в системе государственного управления, содействие в повышении уровня открытости работы органов исполнительной власти автономии и другие направления сотрудничества.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, экономика
05:02 17.06.2022
 
ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

ЕАО и РАНХиГС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере менеджмента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство региона.
"Соглашение о сотрудничестве подписано между ЕАО и РАНХиГС при президенте РФ. Процедура прошла на полях ПМЭФ. Подписи под документом поставили губернатор области Ростислав Гольдштейн и ректор РАНХиГС Владимир Мау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предполагает апробацию новых управленческих технологий, разрабатываемых РАНХиГС, на территории ЕАО, популяризацию и продвижение лучших практик менеджмента в системе государственного управления, содействие в повышении уровня открытости работы органов исполнительной власти автономии и другие направления сотрудничества.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:49Петербургский международный экономический форум — 2022
Магаданские власти и СПбПУ подписали на ПМЭФ соглашение
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЭкономика
 
 
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