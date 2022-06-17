https://ria.ru/20220617/slutskiy-1796360993.html
Путин подвел черту под попытками "отменить Россию", заявил Слуцкий
Путин подвел черту под попытками "отменить Россию", заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.06.2022
Путин подвел черту под попытками "отменить Россию", заявил Слуцкий
Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого "цивилизованного Запада" "отменить Россию", об этом сообщил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:13
2022-06-17T23:13
2022-06-17T23:13
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого "цивилизованного Запада" "отменить Россию", об этом сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Выступление Президента РФ на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого "цивилизованного Запада" "отменить Россию" или "порвать в клочья" её экономику", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Слуцкого, это мощная, программная речь с четкими целями и задачами по развитию страны в условиях противоправного давления и беспрецедентных санкций."И основное слово в ней - суверенитет. Он не может быть фрагментарным, его нужно защищать как в политике, так и в экономике", - добавил он.По сути, президент выступил не только с большим аналогом Послания Федеральному собранию, но и обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка, за которым будущее, сказал политик.
https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Путин подвел черту под попытками "отменить Россию", заявил Слуцкий
Слуцкий: выступление Путина на ПМЭФ подводит черту под попытками "отменить Россию"