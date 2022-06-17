https://ria.ru/20220617/sk-1796055686.html

СК возбудил новые дела против украинских военных

СК возбудил новые дела против украинских военных - РИА Новости, 17.06.2022

СК возбудил новые дела против украинских военных

Российские следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении ряда украинских военных за обстрелы Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:21

2022-06-17T12:21

2022-06-17T12:22

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении ряда украинских военных за обстрелы Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - сказали в ведомстве.Фигурантами уголовных дел стали украинские военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчего, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула и другие.По данным следствия, с 15 по 16 июня они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах Донецка, Макеевки, Горловки, Докучаевска и населенных пунктов Гольмовский, Красный Партизан, Яковлевка, Землянки в ДНР, а также в Стаханове, Северодонецке, Рубежном, Ирмино, Кировске, Первомайске и населенных пунктах Криничное и Нырково в ЛНР."В результате обстрелов погибли 13 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, 29 граждан получили ранения, в том числе 5 несовершеннолетних, повреждены 59 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания школы, школы-интерната, детского сада", - добавили в СК РФ.Также установлено, что в больницы ЛНР обратились пять мирных жителей, получивших ранения в результате обстрелов ЛНР в мае и июне.

https://ria.ru/20220617/most-1795975720.html

https://ria.ru/20220616/obstrely-1795917868.html

россия

луганская народная республика

донецк (днр)

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россия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр