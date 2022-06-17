https://ria.ru/20220617/siriya-1795967520.html

В Москве предупредили о негативных последствиях турецкой операции в Сирии

В Москве предупредили о негативных последствиях турецкой операции в Сирии - РИА Новости, 17.06.2022

В Москве предупредили о негативных последствиях турецкой операции в Сирии

Операция Турции на севере Сирии может подтолкнуть курдов к обретению государственности и привести к далеко идущим последствия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:18

2022-06-17T07:18

2022-06-17T10:05

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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Операция Турции на севере Сирии может подтолкнуть курдов к обретению государственности и привести к далеко идущим последствия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.Российская делегация на переговорах "астанинского" формата в Нур-Султане сделала все, чтобы постараться убедить турецкую в контрпродуктивности этого шага, который может иметь "далеко идущие негативные последствия", отметил Лаврентьев.Он добавил, что Москва пытается убедить курдов пойти на компромисс с Дамаском и объединиться, что позволит предотвратить негативное развитие ситуации в Сирии. При этом он отметил, что Турция считает невозможным вести переговоры с сирийскими курдами и поэтому не участвует в диалоге с ними. "Мы со своей стороны пытаемся убедить курдов пойти на контакт, развитие отношений с Дамаском, найти компромиссные решения, достичь договоренности о восстановлении единства Сирии, включении "Сирийских демократических сил" в состав национальной армии", — сказал спецпредставитель президента.В свете возможной операции Анкары против курдов на севере Сирии Лаврентьев подчеркнул, что такие решения могли бы "предотвратить развитие ситуации по негативному сценарию".Он выразил надежду, что президент Турции Тайип Эрдоган воздержится от проведения операции, предупредив, что иначе дело может дойти до прямого столкновения между правительственной армией Сирии и турецкими силами.Лаврентьев предупредил, что турецкая операция создаст угрозы для самой Анкары, так как Рабочая партия Курдистана, и "Сирийские демократические силы" при таком сценарии не исчезнут.Ранее Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет Рабочая партия Курдистана (YPG), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html

https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790031639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrentev-1795901707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, россия, турция