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Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири - РИА Новости, 17.06.2022
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Туризм
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Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири
Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири - РИА Новости, 17.06.2022
Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири
В зал выезжает столик со льдом и большой рыбиной. "Нужен острый нож и немного силы", — раскрывает повар секрет строганины. Это популярное сибирское блюдо, а еще РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:00
2022-06-17T12:52
туризм
туризм
тюмень
тобольск
салехард
екатерина i
еда - туризм
туристы
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В зал выезжает столик со льдом и большой рыбиной. "Нужен острый нож и немного силы", — раскрывает повар секрет строганины. Это популярное сибирское блюдо, а еще — местный рецепт омоложения. О том, как готовят уху из нефти, чем еще накормят и напоят в Тюмени и Тобольске, — в материале РИА Новости."Уха-евшие пельмени" и ром-баба "Тобол"Сибирская кухня удивляет. С одной стороны, в ней важен натуральный вкус качественных продуктов. Так, классическая добавка к строганине — замороженной рыбе или мясу — соль и перец. Вместе с тем здесь есть очень необычные блюда, например уха "с нефтью".То же с десертами: один из традиционных — мороженая брусника, кедровые орешки и сгущенка или мед. Но можно попробовать и ромовую бабу по рецепту XVIII века."Я разработал блюда, которые стали ассоциироваться именно с сибирской кухней, — рассказывает бренд-шеф региона и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян. — Тартар из нельмы, из груздей. Придумал мороженое с олениной, горчичные блины с томленой косулей".Ухи "с нефтью" в обычном меню ресторана нет. Но если приезжает группа, то можно заказать заранее. "Технология ее производства — дорогой процесс. Вариации могут быть разные, но неизменная основа — насыщенный рыбный бульон. Я варю из трех видов: муксуна, нельмы и стерляди", — поясняет Хачатрян. Однако главную тайну — действительно ли в супе есть черное золото — не открывает.Для приготовления очень вкусного блюда под названием "Уха-евшие пельмени" берут хребты с головой и хвостом нельмы и стерляди. Первой — примерно 1,5 килограмма, второй — четыре-пять штук на два литра воды. Варят их полтора часа, в процессе добавляют луковицу, полморковки. Потом бульон процеживают и доводят до кипения. Соль, перец — по вкусу. Кидают мелко нарезанный лук, томат, можно чуть чеснока. Доводят до готовности уже с рыбными пельменями. Сверху можно посыпать свежей зеленью.Еще одно ноу-хау Давида Хачатряна — ромовая баба "Тобол". Рецепт нашли в поваренных книгах XVIII века, жена шеф-повара его доработала, и теперь это тоже своеобразный бренд Тобольска.Как в музее"Мы решили максимально показать весь наш север, сотрудничаем с краеведческим музеем. У нас была экспедиция в Салехард, откуда привезли экспонаты для помещения", — говорит управляющий рестораном "Чум" в Тюмени Александр Барманжеев.Здесь есть фотоаппараты и другие предметы быта геологов, чучела сибирских обитателей, сам чум, где можно уютно расположиться за столиком. Самая удивительная деталь интерьера — люстра из измельченной рыбной чешуи."Эталон наших блюд — строганина. Мы готовим ее из муксуна, стерляди, нельмы, оленины — диетического и богатого витаминами мяса", — объясняет ресторатор. — На горячее рекомендуем вырезку из оленя с бруснично-можжевеловым соусом. Медвежатина — очень интересное мясо. Из рыбы топ — муксун на гриле с овощами. Котлеты из щуки — тоже фаворит нашего меню".По его словам, повара стараются сохранить максимальную натуральность продукта, не сильно их маринуют.Осетр для императрицыПодача строганины — отдельное искусство. Столик со льдом, большая рыбина и повар, ловко режущий ее на тонкие полоски. Главное, чтобы продукт был заморожен всего один раз."Екатерина I как-то узнала от заморских гостей, что сибирская рыба дает омолаживающий эффект, — рассказывает легенду гид Любовь Витковская. — Для российской императрицы поймали трехкилограммового осетра. Везли до столицы месяц. Благодаря льду и холодной воде доехал он не только свежим, но и живым". Можно есть или прикладывать к лицу.У одного из коронных десертов Сибири очень простой рецепт: свежемороженая брусника, ядро кедрового ореха и сгущенное молоко или алтайский мед. Можно и дома сделать.Кундюмы и коварные настойкиТюменский ресторан "Тургенев" расположен в красивом деревянном резном купеческом особняке. Хозяйка Ольга Фельде признается, что сибирская кухня для нее — вкус из детства, то, что готовили бабушки и мамы."Попробовать у нас можно сугудай, оливье с перепелкой, стерлядку, скоблянку из северной оленины, — перечисляет ресторатор. — А кундюмы с белыми грибами — не только отведать, но и научиться лепить на мастер-классе". Это блюдо XVI века, похожее на пельмени.Также гостям предлагают выпить чай из таежного или травяного сбора, а на сладкое — ромовую бабу.Сибирские напитки, кстати, вкусны, но некоторые коварны. Для приготовления берут местные ягоды — клюкву, бруснику, облепиху. Из них делают наливки с настойками крепостью 15-35 градусов. Местные говорят: бывает, пьешь, как морс, а встать потом не можешь.
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туризм, тюмень, тобольск, салехард, екатерина i, еда - туризм, туристы, что приготовить, куда поехать, куда можно лететь, мясо, рецепты, простые рецепты
08:00 17.06.2022 (обновлено: 12:52 17.06.2022)
 

Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири

© РИА Новости / Светлана Баева Встреча гостей в кремле Тобольска
Встреча гостей в кремле Тобольска - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В зал выезжает столик со льдом и большой рыбиной. "Нужен острый нож и немного силы", — раскрывает повар секрет строганины. Это популярное сибирское блюдо, а еще — местный рецепт омоложения. О том, как готовят уху из нефти, чем еще накормят и напоят в Тюмени и Тобольске, — в материале РИА Новости.

"Уха-евшие пельмени" и ром-баба "Тобол"

Сибирская кухня удивляет. С одной стороны, в ней важен натуральный вкус качественных продуктов. Так, классическая добавка к строганине — замороженной рыбе или мясу — соль и перец. Вместе с тем здесь есть очень необычные блюда, например уха "с нефтью".
То же с десертами: один из традиционных — мороженая брусника, кедровые орешки и сгущенка или мед. Но можно попробовать и ромовую бабу по рецепту XVIII века.
"Я разработал блюда, которые стали ассоциироваться именно с сибирской кухней, — рассказывает бренд-шеф региона и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян. — Тартар из нельмы, из груздей. Придумал мороженое с олениной, горчичные блины с томленой косулей".
© Фото предоставлено рестораном "Поварня"

Закуски в ресторане

Закуски в ресторане Поварня
1 из 2

Закуски в ресторане

© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
© Фото предоставлено рестораном "Поварня"

Рыба

Рыба в ресторане Поварня
2 из 2

Рыба

© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
1 из 2

Закуски в ресторане

© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
2 из 2

Рыба

© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
Ухи "с нефтью" в обычном меню ресторана нет. Но если приезжает группа, то можно заказать заранее. "Технология ее производства — дорогой процесс. Вариации могут быть разные, но неизменная основа — насыщенный рыбный бульон. Я варю из трех видов: муксуна, нельмы и стерляди", — поясняет Хачатрян. Однако главную тайну — действительно ли в супе есть черное золото — не открывает.
© Фото предоставлено рестораном "Поварня" Обед в ресторане "Поварня"
Обед в ресторане Поварня
© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
Обед в ресторане "Поварня"
Для приготовления очень вкусного блюда под названием "Уха-евшие пельмени" берут хребты с головой и хвостом нельмы и стерляди. Первой — примерно 1,5 килограмма, второй — четыре-пять штук на два литра воды. Варят их полтора часа, в процессе добавляют луковицу, полморковки. Потом бульон процеживают и доводят до кипения. Соль, перец — по вкусу. Кидают мелко нарезанный лук, томат, можно чуть чеснока. Доводят до готовности уже с рыбными пельменями. Сверху можно посыпать свежей зеленью.
Еще одно ноу-хау Давида Хачатряна — ромовая баба "Тобол". Рецепт нашли в поваренных книгах XVIII века, жена шеф-повара его доработала, и теперь это тоже своеобразный бренд Тобольска.
© Фото предоставлено рестораном "Поварня" Обед в ресторане "Поварня"
Обед в ресторане Поварня
© Фото предоставлено рестораном "Поварня"
Обед в ресторане "Поварня"

Как в музее

"Мы решили максимально показать весь наш север, сотрудничаем с краеведческим музеем. У нас была экспедиция в Салехард, откуда привезли экспонаты для помещения", — говорит управляющий рестораном "Чум" в Тюмени Александр Барманжеев.
© РИА Новости / Светлана БаеваИнтерьер ресторана "Чум"
Ресторан Чум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Интерьер ресторана "Чум"
Здесь есть фотоаппараты и другие предметы быта геологов, чучела сибирских обитателей, сам чум, где можно уютно расположиться за столиком. Самая удивительная деталь интерьера — люстра из измельченной рыбной чешуи.
"Эталон наших блюд — строганина. Мы готовим ее из муксуна, стерляди, нельмы, оленины — диетического и богатого витаминами мяса", — объясняет ресторатор. — На горячее рекомендуем вырезку из оленя с бруснично-можжевеловым соусом. Медвежатина — очень интересное мясо. Из рыбы топ — муксун на гриле с овощами. Котлеты из щуки — тоже фаворит нашего меню".
По его словам, повара стараются сохранить максимальную натуральность продукта, не сильно их маринуют.
© РИА Новости / Светлана БаеваВыступление в ресторане
Ресторан Чум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Выступление в ресторане

Осетр для императрицы

Подача строганины — отдельное искусство. Столик со льдом, большая рыбина и повар, ловко режущий ее на тонкие полоски. Главное, чтобы продукт был заморожен всего один раз.
"Екатерина I как-то узнала от заморских гостей, что сибирская рыба дает омолаживающий эффект, — рассказывает легенду гид Любовь Витковская. — Для российской императрицы поймали трехкилограммового осетра. Везли до столицы месяц. Благодаря льду и холодной воде доехал он не только свежим, но и живым". Можно есть или прикладывать к лицу.
© РИА Новости / Светлана БаеваСтроганина
Ресторан Чум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Строганина
У одного из коронных десертов Сибири очень простой рецепт: свежемороженая брусника, ядро кедрового ореха и сгущенное молоко или алтайский мед. Можно и дома сделать.

Кундюмы и коварные настойки

Тюменский ресторан "Тургенев" расположен в красивом деревянном резном купеческом особняке. Хозяйка Ольга Фельде признается, что сибирская кухня для нее — вкус из детства, то, что готовили бабушки и мамы.
© РИА Новости / Светлана БаеваРесторан "Тургенев" в Тюмени
Ресторан Тургенев в Тюмени
1 из 2
Ресторан "Тургенев" в Тюмени
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Александр Андреев

Дом купцов Чираловых, ныне ресторан "Тургенев"

Дом купцов Чираловых, ныне ресторан Тургенев
2 из 2

Дом купцов Чираловых, ныне ресторан "Тургенев"

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Ресторан "Тургенев" в Тюмени
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Дом купцов Чираловых, ныне ресторан "Тургенев"

© РИА Новости / Александр Андреев
"Попробовать у нас можно сугудай, оливье с перепелкой, стерлядку, скоблянку из северной оленины, — перечисляет ресторатор. — А кундюмы с белыми грибами — не только отведать, но и научиться лепить на мастер-классе". Это блюдо XVI века, похожее на пельмени.
© Фото : Ресторация "Тургенев"Кундюмы
Кундюмы
1 из 4
Кундюмы
© Фото : Ресторация "Тургенев"
© Фото : Ресторация "Тургенев"Скоблянка мясная
Скоблянка мясная
2 из 4
Скоблянка мясная
© Фото : Ресторация "Тургенев"
© Фото : Ресторация "Тургенев"Ромовая баба
Ромовая баба
3 из 4
Ромовая баба
© Фото : Ресторация "Тургенев"
© Фото : Ресторация "Тургенев"Разносолы
Разносолы
4 из 4
Разносолы
© Фото : Ресторация "Тургенев"
1 из 4
Кундюмы
© Фото : Ресторация "Тургенев"
2 из 4
Скоблянка мясная
© Фото : Ресторация "Тургенев"
3 из 4
Ромовая баба
© Фото : Ресторация "Тургенев"
4 из 4
Разносолы
© Фото : Ресторация "Тургенев"
Также гостям предлагают выпить чай из таежного или травяного сбора, а на сладкое — ромовую бабу.
Сибирские напитки, кстати, вкусны, но некоторые коварны. Для приготовления берут местные ягоды — клюкву, бруснику, облепиху. Из них делают наливки с настойками крепостью 15-35 градусов. Местные говорят: бывает, пьешь, как морс, а встать потом не можешь.
На территории кремля Тобольска - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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