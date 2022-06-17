https://ria.ru/20220617/sibir-1795812001.html

Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири

Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири - РИА Новости, 17.06.2022

Секрет молодости императрицы: что нужно попробовать в Сибири

В зал выезжает столик со льдом и большой рыбиной. "Нужен острый нож и немного силы", — раскрывает повар секрет строганины. Это популярное сибирское блюдо, а еще РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T12:52

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В зал выезжает столик со льдом и большой рыбиной. "Нужен острый нож и немного силы", — раскрывает повар секрет строганины. Это популярное сибирское блюдо, а еще — местный рецепт омоложения. О том, как готовят уху из нефти, чем еще накормят и напоят в Тюмени и Тобольске, — в материале РИА Новости."Уха-евшие пельмени" и ром-баба "Тобол"Сибирская кухня удивляет. С одной стороны, в ней важен натуральный вкус качественных продуктов. Так, классическая добавка к строганине — замороженной рыбе или мясу — соль и перец. Вместе с тем здесь есть очень необычные блюда, например уха "с нефтью".То же с десертами: один из традиционных — мороженая брусника, кедровые орешки и сгущенка или мед. Но можно попробовать и ромовую бабу по рецепту XVIII века."Я разработал блюда, которые стали ассоциироваться именно с сибирской кухней, — рассказывает бренд-шеф региона и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян. — Тартар из нельмы, из груздей. Придумал мороженое с олениной, горчичные блины с томленой косулей".Ухи "с нефтью" в обычном меню ресторана нет. Но если приезжает группа, то можно заказать заранее. "Технология ее производства — дорогой процесс. Вариации могут быть разные, но неизменная основа — насыщенный рыбный бульон. Я варю из трех видов: муксуна, нельмы и стерляди", — поясняет Хачатрян. Однако главную тайну — действительно ли в супе есть черное золото — не открывает.Для приготовления очень вкусного блюда под названием "Уха-евшие пельмени" берут хребты с головой и хвостом нельмы и стерляди. Первой — примерно 1,5 килограмма, второй — четыре-пять штук на два литра воды. Варят их полтора часа, в процессе добавляют луковицу, полморковки. Потом бульон процеживают и доводят до кипения. Соль, перец — по вкусу. Кидают мелко нарезанный лук, томат, можно чуть чеснока. Доводят до готовности уже с рыбными пельменями. Сверху можно посыпать свежей зеленью.Еще одно ноу-хау Давида Хачатряна — ромовая баба "Тобол". Рецепт нашли в поваренных книгах XVIII века, жена шеф-повара его доработала, и теперь это тоже своеобразный бренд Тобольска.Как в музее"Мы решили максимально показать весь наш север, сотрудничаем с краеведческим музеем. У нас была экспедиция в Салехард, откуда привезли экспонаты для помещения", — говорит управляющий рестораном "Чум" в Тюмени Александр Барманжеев.Здесь есть фотоаппараты и другие предметы быта геологов, чучела сибирских обитателей, сам чум, где можно уютно расположиться за столиком. Самая удивительная деталь интерьера — люстра из измельченной рыбной чешуи."Эталон наших блюд — строганина. Мы готовим ее из муксуна, стерляди, нельмы, оленины — диетического и богатого витаминами мяса", — объясняет ресторатор. — На горячее рекомендуем вырезку из оленя с бруснично-можжевеловым соусом. Медвежатина — очень интересное мясо. Из рыбы топ — муксун на гриле с овощами. Котлеты из щуки — тоже фаворит нашего меню".По его словам, повара стараются сохранить максимальную натуральность продукта, не сильно их маринуют.Осетр для императрицыПодача строганины — отдельное искусство. Столик со льдом, большая рыбина и повар, ловко режущий ее на тонкие полоски. Главное, чтобы продукт был заморожен всего один раз."Екатерина I как-то узнала от заморских гостей, что сибирская рыба дает омолаживающий эффект, — рассказывает легенду гид Любовь Витковская. — Для российской императрицы поймали трехкилограммового осетра. Везли до столицы месяц. Благодаря льду и холодной воде доехал он не только свежим, но и живым". Можно есть или прикладывать к лицу.У одного из коронных десертов Сибири очень простой рецепт: свежемороженая брусника, ядро кедрового ореха и сгущенное молоко или алтайский мед. Можно и дома сделать.Кундюмы и коварные настойкиТюменский ресторан "Тургенев" расположен в красивом деревянном резном купеческом особняке. Хозяйка Ольга Фельде признается, что сибирская кухня для нее — вкус из детства, то, что готовили бабушки и мамы."Попробовать у нас можно сугудай, оливье с перепелкой, стерлядку, скоблянку из северной оленины, — перечисляет ресторатор. — А кундюмы с белыми грибами — не только отведать, но и научиться лепить на мастер-классе". Это блюдо XVI века, похожее на пельмени.Также гостям предлагают выпить чай из таежного или травяного сбора, а на сладкое — ромовую бабу.Сибирские напитки, кстати, вкусны, но некоторые коварны. Для приготовления берут местные ягоды — клюкву, бруснику, облепиху. Из них делают наливки с настойками крепостью 15-35 градусов. Местные говорят: бывает, пьешь, как морс, а встать потом не можешь.

https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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