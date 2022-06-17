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В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/shakhta-1796281780.html
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько - РИА Новости, 17.06.2022
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько
Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:39
2022-06-17T18:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
шахта имени засядько
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, а 76 горняков находятся под землей."Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет",- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, шахта имени засядько
18:39 17.06.2022
 
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько

В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной при обстреле шахты им. Засядько

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, а 76 горняков находятся под землей.
"Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет",- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаШахта имени Засядько
 
 
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