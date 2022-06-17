https://ria.ru/20220617/shakhta-1796281780.html
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько - РИА Новости, 17.06.2022
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько
Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:39
2022-06-17T18:39
2022-06-17T18:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
шахта имени засядько
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, а 76 горняков находятся под землей."Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет",- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796028722.html
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, шахта имени засядько
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной шахты им. Засядько
В Донецке вывели на поверхность горняков обесточенной при обстреле шахты им. Засядько