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В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ
Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:14
2022-06-17T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
13:14 17.06.2022 (обновлено: 13:17 17.06.2022)
 
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов ВСУ, 76 рабочих находятся под землей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 июня, 13:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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