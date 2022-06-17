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В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022

В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ

Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:14

2022-06-17T13:14

2022-06-17T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)