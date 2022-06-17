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В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ
Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:14
2022-06-17T13:14
2022-06-17T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Донецкая шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов украинскими войсками, 76 горняков находятся под землей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР. С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
13:14 17.06.2022 (обновлено: 13:17 17.06.2022)
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР обесточили шахту имени Засядько из-за обстрелов ВСУ, 76 рабочих находятся под землей