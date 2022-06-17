https://ria.ru/20220617/sevmorput-1796359514.html

В Британии назвали российское "поле битвы будущего"

В Британии назвали российское "поле битвы будущего" - РИА Новости, 17.06.2022

В Британии назвали российское "поле битвы будущего"

Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего", заявила обозреватель Times Лариса Браун со ссылкой... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T23:06

2022-06-17T23:06

2022-06-17T23:57

в мире

россия

арктика

великобритания

северный морской путь

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего", заявила обозреватель Times Лариса Браун со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas.В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу "очнуться" из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в стране появились 50 военных объектов в Арктике, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества."Таянье ледников в результате глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что, как опасаются страны Запада, может привести к усилению соперничества", — говорится в публикации Times.Автор высказала опасения по поводу сокращения времени прохождения морского пути из Шанхая в Роттердам на две недели при открытии маршрута через Северный морской путь.В докладе Civitas в качестве угрозы называется возможное введение Москвой закона, обязывающего перевозчиков обращаться за лоцманской проводкой судов к России.Отмечается, что в Арктике находятся колоссальные запасы редкоземельных металлов, например, цинка и никеля. Причем российские месторождения таких элементов оцениваются в 30 триллионов долларов. Кроме того, в Заполярье находится треть мировых неразведанных запасов газа. Составители отчета считают, что столь значительные залежи полезных ископаемых позволят России увеличить поставки в Китай.Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; российским законодательством определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".В декабре 2020 года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.Согласно указу Владимира Путина, подписанного в 2018 году, грузоперевозки по Северному морскому пути к 2024 году должны достичь 50 миллионов тонн в год. Чтобы обеспечить рост грузопотока по Севморпути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот, аналогов которому в мире нет.

https://ria.ru/20210519/arktika-1733004428.html

https://ria.ru/20201026/sevmorput-1581504713.html

https://ria.ru/20210522/otpor-1733417529.html

россия

арктика

великобритания

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в мире, россия, арктика, великобритания, северный морской путь