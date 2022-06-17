08:51 17.06.2022 (обновлено: 10:38 17.06.2022)
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию мирных жителей Северодонецка
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 17 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
В городе организованы два эвакуационных пункта в разных частях Северодонецка. Желающие выехать из города приходят сюда с вещами либо оставляют заявки, чтобы их забрали из дома (например, при наличии маломобильных родственников, множества вещей и так далее).
Один из эвакуационных пунктов находится недалеко от проходной завода "Азот", причём в прямой видимости украинских танкистов, находящихся в нескольких километрах отсюда, в Лисичанске. Бойцы Народной милиции запрещают тут стоять на открытом месте. Тем не менее обстрелы продолжаются - время от времени украинские силовики стреляют как из Лисичанска, так и из промзоны Северодонецка.
"За несколько дней мы вывезли больше тысячи людей. Среди них много детей, есть старики, в том числе с гангренами и другими последствиями от долгого сидения в подвалах", - рассказал РИА Новости один из организаторов эвакуации.
При этом в числе вывезенных до сих пор нет ни одного человека с комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков.
В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.