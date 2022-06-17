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Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795975962.html
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка - РИА Новости, 17.06.2022
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка
Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:51
2022-06-17T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
северодонецк
лисичанск
россия
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 17 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости.В городе организованы два эвакуационных пункта в разных частях Северодонецка. Желающие выехать из города приходят сюда с вещами либо оставляют заявки, чтобы их забрали из дома (например, при наличии маломобильных родственников, множества вещей и так далее).Один из эвакуационных пунктов находится недалеко от проходной завода "Азот", причём в прямой видимости украинских танкистов, находящихся в нескольких километрах отсюда, в Лисичанске. Бойцы Народной милиции запрещают тут стоять на открытом месте. Тем не менее обстрелы продолжаются - время от времени украинские силовики стреляют как из Лисичанска, так и из промзоны Северодонецка."За несколько дней мы вывезли больше тысячи людей. Среди них много детей, есть старики, в том числе с гангренами и другими последствиями от долгого сидения в подвалах", - рассказал РИА Новости один из организаторов эвакуации.При этом в числе вывезенных до сих пор нет ни одного человека с комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков.В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795973777.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/severodonetsk-1795822041.html
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Эвакуация мирных жителей из Северодонецка
Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками. За шесть дней эвакуации вывезено уже больше тысячи человек, при этом с комбината "Азот" никто из мирных жителей еще не выходил.
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в мире, михаил мизинцев, северодонецк, лисичанск, россия
08:51 17.06.2022 (обновлено: 10:38 17.06.2022)
 
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка

Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию мирных жителей Северодонецка

Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 17 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
В городе организованы два эвакуационных пункта в разных частях Северодонецка. Желающие выехать из города приходят сюда с вещами либо оставляют заявки, чтобы их забрали из дома (например, при наличии маломобильных родственников, множества вещей и так далее).
Флаг РФ, установленный на стеле Северодонецк на въезде в город. - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:30Специальная военная операция на Украине
Житель Северодонецка рассказал, как украинские боевики взорвали его дом
Один из эвакуационных пунктов находится недалеко от проходной завода "Азот", причём в прямой видимости украинских танкистов, находящихся в нескольких километрах отсюда, в Лисичанске. Бойцы Народной милиции запрещают тут стоять на открытом месте. Тем не менее обстрелы продолжаются - время от времени украинские силовики стреляют как из Лисичанска, так и из промзоны Северодонецка.
"За несколько дней мы вывезли больше тысячи людей. Среди них много детей, есть старики, в том числе с гангренами и другими последствиями от долгого сидения в подвалах", - рассказал РИА Новости один из организаторов эвакуации.
При этом в числе вывезенных до сих пор нет ни одного человека с комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков.
В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:13В мире
Подразделения ЛНР приступили к зачистке промзоны Северодонецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевСеверодонецкЛисичанскРоссия
 
 
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