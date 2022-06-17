https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795975962.html

Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка

Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка - РИА Новости, 17.06.2022

Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию жителей Северодонецка

Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:51

2022-06-17T08:51

2022-06-17T10:38

специальная военная операция на украине

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россия

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 17 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости.В городе организованы два эвакуационных пункта в разных частях Северодонецка. Желающие выехать из города приходят сюда с вещами либо оставляют заявки, чтобы их забрали из дома (например, при наличии маломобильных родственников, множества вещей и так далее).Один из эвакуационных пунктов находится недалеко от проходной завода "Азот", причём в прямой видимости украинских танкистов, находящихся в нескольких километрах отсюда, в Лисичанске. Бойцы Народной милиции запрещают тут стоять на открытом месте. Тем не менее обстрелы продолжаются - время от времени украинские силовики стреляют как из Лисичанска, так и из промзоны Северодонецка."За несколько дней мы вывезли больше тысячи людей. Среди них много детей, есть старики, в том числе с гангренами и другими последствиями от долгого сидения в подвалах", - рассказал РИА Новости один из организаторов эвакуации.При этом в числе вывезенных до сих пор нет ни одного человека с комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков.В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795973777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/severodonetsk-1795822041.html

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Эвакуация мирных жителей из Северодонецка Народная милиция ЛНР продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, где продолжаются обстрелы жилых кварталов украинскими силовиками. За шесть дней эвакуации вывезено уже больше тысячи человек, при этом с комбината "Азот" никто из мирных жителей еще не выходил. 2022-06-17T08:51 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, северодонецк, лисичанск, россия