https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795973777.html
Житель Северодонецка рассказал, как украинские боевики взорвали его дом
Житель Северодонецка рассказал, как украинские боевики взорвали его дом - РИА Новости, 17.06.2022
Житель Северодонецка рассказал, как украинские боевики взорвали его дом
Семья Андрея Бессмертных не могла уехать из Северодонецка, так как не имела возможности вывезти парализованную мать Андрея, женщина умерла, рассказал РИА... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:30
2022-06-17T08:30
2022-06-17T08:35
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Семья Андрея Бессмертных не могла уехать из Северодонецка, так как не имела возможности вывезти парализованную мать Андрея, женщина умерла, рассказал РИА Новости сам глава семьи.Временно захоронив 73-летнюю женщину в палисаднике, семья - сам Андрей, его жена и сын - смогла собраться и приехать на сборный пункт для беженцев, где их и встретил корреспондент РИА Новости."Потому что моя мать была парализованная, мы не могли выехать, пока она не умерла. Вечером похоронили в палисаднике", - ответил Бессмертных на вопрос корреспондента РИА Новости, почему они не уезжали раньше.На вопрос, от чего она умерла, мужчина ответил: "Своей смертью. Парализованная была, потом отказалась кушать, пить и постепенно сама умерла".В ожидании возможности уехать семья два месяца прожила в подвале, Андрей получил осколочное ранение ноги. Они скрывались в подвале пятиэтажного дома, где семья снимала квартиру. По словам мужчины, украинские военные намеренно сожгли дом."Фосфорными (снарядами) закидывали. Они подпалили четвёртый подъезд. Он потух. Они дальше стали палить - просто так. Дом полностью сгорел и завалился", - добавила его жена.Семья жила буквально через улицу от печально известного комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков. По свидетельству Бессмертных, на комбинате продолжаются боевые действия.
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795716188.html
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795781898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк
08:30 17.06.2022 (обновлено: 08:35 17.06.2022)
Житель Северодонецка рассказал, как украинские боевики взорвали его дом
Житель Северодонецка Андрей Бессмертных рассказал, как украинские боевики взорвали его дом
СЕВЕРОДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Семья Андрея Бессмертных не могла уехать из Северодонецка, так как не имела возможности вывезти парализованную мать Андрея, женщина умерла, рассказал РИА Новости сам глава семьи.
Временно захоронив 73-летнюю женщину в палисаднике, семья - сам Андрей, его жена и сын - смогла собраться и приехать на сборный пункт для беженцев, где их и встретил корреспондент РИА Новости.
"Потому что моя мать была парализованная, мы не могли выехать, пока она не умерла. Вечером похоронили в палисаднике", - ответил Бессмертных на вопрос корреспондента РИА Новости, почему они не уезжали раньше.
На вопрос, от чего она умерла, мужчина ответил: "Своей смертью. Парализованная была, потом отказалась кушать, пить и постепенно сама умерла".
В ожидании возможности уехать семья два месяца прожила в подвале, Андрей получил осколочное ранение ноги. Они скрывались в подвале пятиэтажного дома, где семья снимала квартиру. По словам мужчины, украинские военные намеренно сожгли дом.
"Наш дом полностью сгорел. Закидали гранатами подвал. Сначала на этажи кидали, поджигали квартиры. Дом полностью рухнул", - рассказал Андрей. По его словам, ему с ребенком помогла выбраться из подвала его жена, которая случайно оказалась снаружи.
"Фосфорными (снарядами) закидывали. Они подпалили четвёртый подъезд. Он потух. Они дальше стали палить - просто так. Дом полностью сгорел и завалился", - добавила его жена.
Семья жила буквально через улицу от печально известного комбината "Азот", который остается под контролем украинских силовиков. По свидетельству Бессмертных, на комбинате продолжаются боевые действия.