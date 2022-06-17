https://ria.ru/20220617/serial-1795972588.html

HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ

HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022

HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ

HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:18

2022-06-17T08:18

2022-06-17T08:18

культура

новости культуры

кит харингтон

джордж мартин

hbo

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404470_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_5e7fceffb5868094a17253856e2cf6db.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter.Издание отмечает, что к исполнению роли Джона Сноу может вернуться британский актер Кит Харингтон.На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной "Игры престолов", включая уже отснятый "Дом дракона", выход которого намечен на 21 августа.За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию "Эмми" в номинациях "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале".Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20220511/kaskader-1787955009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кит харингтон, джордж мартин, hbo, кино и сериалы