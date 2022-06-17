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HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/serial-1795972588.html
HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ
HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022
HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ
HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:18
2022-06-17T08:18
культура
новости культуры
кит харингтон
джордж мартин
hbo
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter.Издание отмечает, что к исполнению роли Джона Сноу может вернуться британский актер Кит Харингтон.На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной "Игры престолов", включая уже отснятый "Дом дракона", выход которого намечен на 21 августа.За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию "Эмми" в номинациях "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале".Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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новости культуры, кит харингтон, джордж мартин, hbo, кино и сериалы
08:18 17.06.2022
 
HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов", пишут СМИ

Hollywood Reporter: HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов" о Джоне Сноу

© HBO, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO, Inc.
Кадр из сериала "Игра престолов". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter.
Издание отмечает, что к исполнению роли Джона Сноу может вернуться британский актер Кит Харингтон.
На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной "Игры престолов", включая уже отснятый "Дом дракона", выход которого намечен на 21 августа.
За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию "Эмми" в номинациях "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале".
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Кадр из серила Игра престолов
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КультураНовости культурыКит ХарингтонДжордж МартинHBOКино и сериалы
 
 
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