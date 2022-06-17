https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796346225.html
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:26
2022-06-17T21:26
2022-06-17T21:26
в мире
россия
украина
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир чижов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575602214_0:106:3098:1849_1920x0_80_0_0_dd5efdc555e4bccd3976b41da4360e08.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное - что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить", - сказал он агентству.Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575602214_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_d2dcd6629c6fcfe53b808156dca83a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
Чижов: Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине