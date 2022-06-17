https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796346225.html

Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями

Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями - РИА Новости, 17.06.2022

Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями

Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:26

2022-06-17T21:26

2022-06-17T21:26

в мире

россия

украина

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

владимир чижов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное - что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить", - сказал он агентству.Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов