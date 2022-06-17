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Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями - РИА Новости, 17.06.2022
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Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:26
2022-06-17T21:26
в мире
россия
украина
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное - что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить", - сказал он агентству.Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.
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в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов
21:26 17.06.2022
 
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями

Чижов: Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не ждет, что ЕС снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное - что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить", - сказал он агентству.
Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВладимир Чижов
 
 
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