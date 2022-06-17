18:28 17.06.2022 (обновлено: 18:33 17.06.2022)
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и максимального давления.
"Необходимо продвигать экономическую глобализацию. Следует усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов. Отказываться от практики разъединения и срыва поставок, односторонних санкций и максимального давления", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР добавил, что необходимо также "устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальной производственно-бытовой цепочки, сообща справиться с продовольственным и энергетическим кризисом в интересах восстановления мировой экономики".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.