https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html

Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций

Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций - РИА Новости, 17.06.2022

Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:28

2022-06-17T18:28

2022-06-17T18:33

петербургский международный экономический форум — 2022

санкции

экономика

си цзиньпин

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санкт-петербург

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и максимального давления."Необходимо продвигать экономическую глобализацию. Следует усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов. Отказываться от практики разъединения и срыва поставок, односторонних санкций и максимального давления", - сказал Си Цзиньпин.Председатель КНР добавил, что необходимо также "устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальной производственно-бытовой цепочки, сообща справиться с продовольственным и энергетическим кризисом в интересах восстановления мировой экономики".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

санкции, экономика, си цзиньпин, китай, санкт-петербург, в мире, россия, пмэф