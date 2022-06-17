Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:28
2022-06-17T18:33
петербургский международный экономический форум — 2022
санкции
экономика
си цзиньпин
китай
санкт-петербург
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796273744_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_298ba26b2de3ce1858625867dba5d6ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и максимального давления."Необходимо продвигать экономическую глобализацию. Следует усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов. Отказываться от практики разъединения и срыва поставок, односторонних санкций и максимального давления", - сказал Си Цзиньпин.Председатель КНР добавил, что необходимо также "устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальной производственно-бытовой цепочки, сообща справиться с продовольственным и энергетическим кризисом в интересах восстановления мировой экономики".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/sotrudnichesto-1796268354.html
китай
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796273744_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_b5a7615ef762739bd2bc9d69d42f1a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции, экономика, си цзиньпин, китай, санкт-петербург, в мире, россия, пмэф
18:28 17.06.2022 (обновлено: 18:33 17.06.2022)
 
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, призвал страны отказаться от практики односторонних санкций и максимального давления.
"Необходимо продвигать экономическую глобализацию. Следует усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов. Отказываться от практики разъединения и срыва поставок, односторонних санкций и максимального давления", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР добавил, что необходимо также "устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальной производственно-бытовой цепочки, сообща справиться с продовольственным и энергетическим кризисом в интересах восстановления мировой экономики".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и РФ развивается по восходящей траектории - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:11Петербургский международный экономический форум — 2022
Си Цзиньпин заявил о развитии российско-китайского сотрудничества
 
Петербургский международный экономический форум — 2022СанкцииЭкономикаСи ЦзиньпинКитайСанкт-ПетербургВ миреРоссияПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала