https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796268769.html
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин
Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:12
2022-06-17T18:12
2022-06-17T18:15
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкции в отношении россии
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"."То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг - ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Вот то же самое", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, говоря о влиянии санкций на российскую экономику. Его слова участники пленарного заседания встретили аплодисментами.Он добавил, что "как бы кто со стороны ни давил", отменить страну с таким объемом внешней торговли, как Россия, невозможно. "Кушать-то хочется всем, всему миру", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784122050.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин о неудавшемся блицкриге в отношении экономики РФ
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин процитировал Марка Твена о неудавшеися блицкриге в отношении российской экономике .
2022-06-17T18:12
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции в отношении россии, владимир путин
18:12 17.06.2022 (обновлено: 18:15 17.06.2022)
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин
Путин: блицкрига против России не получилось, слухи о смерти сильно преувеличены