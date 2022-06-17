Рейтинг@Mail.ru
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796268769.html
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин
Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:12
2022-06-17T18:15
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796268950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_966c770fecd29d970760d74e8c478de1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"."То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг - ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Вот то же самое", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, говоря о влиянии санкций на российскую экономику. Его слова участники пленарного заседания встретили аплодисментами.Он добавил, что "как бы кто со стороны ни давил", отменить страну с таким объемом внешней торговли, как Россия, невозможно. "Кушать-то хочется всем, всему миру", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784122050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин о неудавшемся блицкриге в отношении экономики РФ
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин процитировал Марка Твена о неудавшеися блицкриге в отношении российской экономике .
2022-06-17T18:12
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796268950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e928600d8f7db0d58c203dcff6e98369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции в отношении россии, владимир путин
18:12 17.06.2022 (обновлено: 18:15 17.06.2022)
 
Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин

Путин: блицкрига против России не получилось, слухи о смерти сильно преувеличены

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
"То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг - ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Вот то же самое", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, говоря о влиянии санкций на российскую экономику. Его слова участники пленарного заседания встретили аплодисментами.
Он добавил, что "как бы кто со стороны ни давил", отменить страну с таким объемом внешней торговли, как Россия, невозможно. "Кушать-то хочется всем, всему миру", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:15
Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала