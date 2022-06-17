https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796268769.html

Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин

Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Санкционного блицкрига против России не получилось, заявил Путин

Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:12

2022-06-17T18:12

2022-06-17T18:15

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкции в отношении россии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796268950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_966c770fecd29d970760d74e8c478de1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Блицкрига против России не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин, процитировав знаменитую фразу писателя Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"."То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг - ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Вот то же самое", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, говоря о влиянии санкций на российскую экономику. Его слова участники пленарного заседания встретили аплодисментами.Он добавил, что "как бы кто со стороны ни давил", отменить страну с таким объемом внешней торговли, как Россия, невозможно. "Кушать-то хочется всем, всему миру", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784122050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин о неудавшемся блицкриге в отношении экономики РФ "Слухи о моей смерти сильно преувеличены" – Путин процитировал Марка Твена о неудавшеися блицкриге в отношении российской экономике . 2022-06-17T18:12 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции в отношении россии, владимир путин