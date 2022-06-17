https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796213146.html

Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций

Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций - РИА Новости, 17.06.2022

Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций

Президент России Владимир Путин отметил, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:56

2022-06-17T16:56

2022-06-17T16:56

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкции

санкции в отношении россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление."Третий принцип нашего долгосрочного развития - это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но повторю, для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции, санкции в отношении россии, россия