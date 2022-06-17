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Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций
Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций
Президент России Владимир Путин отметил, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:56
2022-06-17T16:56
2022-06-17T16:56
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкции
санкции в отношении россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление."Третий принцип нашего долгосрочного развития - это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но повторю, для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции, санкции в отношении россии, россия
Путин рассказал, что позволило России выдержать давление санкций
Путин: сбалансированная макроэкономическая политика позволила выдержать давление санкций