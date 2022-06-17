Рейтинг@Mail.ru
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796173808.html
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин
Лидеры европейских стран в неформальных разговорах обсуждают возможность применения санкций к любому неугодному государству, включая страны Евросоюза, заявил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:05
2022-06-17T17:11
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173899_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_00c47883d82b96d367ef61c9c30dbe3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Лидеры европейских стран в неформальных разговорах обсуждают возможность применения санкций к любому неугодному государству, включая страны Евросоюза, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждается весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но против любого неугодного государства, рано или поздно, могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний, пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также отметил то, как обострились социальные проблемы в Европе и в США, в которых растет стоимость товаров, продуктов, электроэнергии, топлива, и кратно снижается качество жизни.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795891300.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173899_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8f1bda046c5c57146e87d312c11461bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, санкции
16:05 17.06.2022 (обновлено: 17:11 17.06.2022)
 
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин

Путин: в Европе обсуждают применение санкций против неугодных стран, включая членов ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Лидеры европейских стран в неформальных разговорах обсуждают возможность применения санкций к любому неугодному государству, включая страны Евросоюза, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждается весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но против любого неугодного государства, рано или поздно, могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний, пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он также отметил то, как обострились социальные проблемы в Европе и в США, в которых растет стоимость товаров, продуктов, электроэнергии, топлива, и кратно снижается качество жизни.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на сессии Россия – Африка в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 18:35Петербургский международный экономический форум — 2022
МИД призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала