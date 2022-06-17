https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796173808.html

В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин

В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин

Лидеры европейских стран в неформальных разговорах обсуждают возможность применения санкций к любому неугодному государству, включая страны Евросоюза, заявил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:05

2022-06-17T16:05

2022-06-17T17:11

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

санкции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Лидеры европейских стран в неформальных разговорах обсуждают возможность применения санкций к любому неугодному государству, включая страны Евросоюза, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждается весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но против любого неугодного государства, рано или поздно, могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний, пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также отметил то, как обострились социальные проблемы в Европе и в США, в которых растет стоимость товаров, продуктов, электроэнергии, топлива, и кратно снижается качество жизни.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795891300.html

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владимир путин, санкции