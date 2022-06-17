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Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796169441.html
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки
Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:01
2022-06-17T16:14
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки ложатся на людей."По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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в мире, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз
Материал дополняется
16:01 17.06.2022 (обновлено: 16:14 17.06.2022)
 
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки

Президент Путин: потери ЕС от санкций могут превысить 400 миллиардов долларов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки ложатся на людей.
"По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:05Петербургский международный экономический форум — 2022
В Европе неформально обсуждают санкции против неугодных стран, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)Евросоюз
 
 
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