https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796169441.html

Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки

Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки - РИА Новости, 17.06.2022

Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки

Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:01

2022-06-17T16:01

2022-06-17T16:14

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки ложатся на людей."По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796173808.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз