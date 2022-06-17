https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796169441.html
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки
Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:01
2022-06-17T16:01
2022-06-17T16:14
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 миллиардов долларов, эти издержки ложатся на людей."По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз
Материал дополняется
16:01 17.06.2022 (обновлено: 16:14 17.06.2022)
Путин рассказал о потерях ЕС от санкционной лихорадки
Президент Путин: потери ЕС от санкций могут превысить 400 миллиардов долларов