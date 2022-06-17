https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796164754.html

Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин

Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин

Российский бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:54

2022-06-17T15:54

2022-06-17T16:51

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность", - сообщил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796190850.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)