https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796164754.html
Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин
Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин
Российский бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:54
2022-06-17T15:54
2022-06-17T16:51
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность", - сообщил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:54 17.06.2022 (обновлено: 16:51 17.06.2022)
Бизнес и власти во время введения санкций работали слаженно, заявил Путин
Президент Путин: бизнес и власти во время введения санкций работали собранно и слаженно