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Норвегия введет новый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.06.2022
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Норвегия введет новый пакет санкций против России
Норвегия введет новый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.06.2022
Норвегия введет новый пакет санкций против России
Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:55
2022-06-17T12:55
экономика
россия
евросоюз
норвегия
санкции в отношении россии
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МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и другие меры, говорится в заявлении правительства королевства."Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.Отмечается, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/konsulstvo-1794054829.html
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экономика, россия, евросоюз, норвегия, санкции в отношении россии
12:55 17.06.2022
 
Норвегия введет новый пакет санкций против России

Норвегия введет новые санкции против России, включающие запрет на импорт нефти по морю

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание парламента Норвегии в Осло
Здание парламента Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и другие меры, говорится в заявлении правительства королевства.
"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
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Отмечается, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.
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