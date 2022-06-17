https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796073957.html

Норвегия введет новый пакет санкций против России

Норвегия введет новый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.06.2022

Норвегия введет новый пакет санкций против России

Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:55

2022-06-17T12:55

2022-06-17T12:55

экономика

россия

евросоюз

норвегия

санкции в отношении россии

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МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и другие меры, говорится в заявлении правительства королевства."Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.Отмечается, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/konsulstvo-1794054829.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796066880.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евросоюз, норвегия, санкции в отношении россии