https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796066880.html

Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России

Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России - РИА Новости, 17.06.2022

Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России

Санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:44

2022-06-17T12:44

2022-06-17T12:44

в мире

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.На фоне обострения ситуации в середине февраля в Донбассе началась масштабная эвакуация оттуда гражданского населения. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, затем начала на Украине специальную военную операцию демилитаризации и денацификации, целью которой российские власти назвали защиту граждан и освобождение Донбасса."Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность на Донбассе с политической точки зрения. Если все действия против безопасности Украины и ЕС, и Европы в целом прекратятся, то санкции будут сняты", - сообщил источник в ЕС.Он также добавил, что наступление момента, когда можно будет считать, что "политические и национальные интересы" Украины соблюдены, будут определять власти и народ этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина