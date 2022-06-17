Рейтинг@Mail.ru
Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796066880.html
Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России
Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России - РИА Новости, 17.06.2022
Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России
Санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:44
2022-06-17T12:44
в мире
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.На фоне обострения ситуации в середине февраля в Донбассе началась масштабная эвакуация оттуда гражданского населения. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, затем начала на Украине специальную военную операцию демилитаризации и денацификации, целью которой российские власти назвали защиту граждан и освобождение Донбасса."Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность на Донбассе с политической точки зрения. Если все действия против безопасности Украины и ЕС, и Европы в целом прекратятся, то санкции будут сняты", - сообщил источник в ЕС.Он также добавил, что наступление момента, когда можно будет считать, что "политические и национальные интересы" Украины соблюдены, будут определять власти и народ этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:2349:1762_1920x0_80_0_0_cf7a54cd95a9113ae4e3a6393cbc3827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина
12:44 17.06.2022
 
Высокопоставленный источник в ЕС назвал условия снятия санкций с России

Евросоюз может снять санкции с России в случае прекращения спецоперации

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
На фоне обострения ситуации в середине февраля в Донбассе началась масштабная эвакуация оттуда гражданского населения. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, затем начала на Украине специальную военную операцию демилитаризации и денацификации, целью которой российские власти назвали защиту граждан и освобождение Донбасса.
"Если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность на Донбассе с политической точки зрения. Если все действия против безопасности Украины и ЕС, и Европы в целом прекратятся, то санкции будут сняты", - сообщил источник в ЕС.
Он также добавил, что наступление момента, когда можно будет считать, что "политические и национальные интересы" Украины соблюдены, будут определять власти и народ этой страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Европа берет курс на эскалацию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
11:27
"Как был лимонад в России, так и останется": Медведев высказался о санкциях
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала