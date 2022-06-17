12:39 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)
Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков
Пресс-секретарь президента песков заявил, что санкции бьют и по странам Запада
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рано или поздно по идее коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди достаточно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они поймут, что те авантюрные санкции в отношении нашей страны, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень жизни европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности в разных секторах, тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - сказал Песков "Известиям".