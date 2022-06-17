https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796064959.html

Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков

Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков

Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:39

2022-06-17T12:39

2022-06-17T12:50

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкции в отношении россии

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Рано или поздно по идее коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди достаточно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они поймут, что те авантюрные санкции в отношении нашей страны, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень жизни европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности в разных секторах, тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20220617/pmef-1796064229.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия