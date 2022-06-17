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Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796064959.html
Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков
Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков
Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:39
2022-06-17T12:50
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Рано или поздно по идее коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди достаточно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они поймут, что те авантюрные санкции в отношении нашей страны, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень жизни европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности в разных секторах, тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - сказал Песков "Известиям".
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экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия
12:39 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)
 
Страны Запада рано или поздно опомнятся, заявил Песков

Пресс-секретарь президента песков заявил, что санкции бьют и по странам Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рано или поздно по идее коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди достаточно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они поймут, что те авантюрные санкции в отношении нашей страны, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень жизни европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности в разных секторах, тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - сказал Песков "Известиям".
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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