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ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022
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ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник
ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022
ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник
ЕС пока официально не готовит новый седьмой по счету пакет санкций против России, но дискуссии по этому вопросу постоянно идут в рабочих группах ЕС и среди... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:38
2022-06-17T11:38
в мире
россия
евросоюз
европа
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС пока официально не готовит новый седьмой по счету пакет санкций против России, но дискуссии по этому вопросу постоянно идут в рабочих группах ЕС и среди стран-членов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине."Что касается санкций (против РФ), то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут", - сообщил он.
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в мире, россия, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии
11:38 17.06.2022
 
ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник

Евросоюз пока официально не готовит седьмой пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС пока официально не готовит новый седьмой по счету пакет санкций против России, но дискуссии по этому вопросу постоянно идут в рабочих группах ЕС и среди стран-членов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине.
"Что касается санкций (против РФ), то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут", - сообщил он.
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