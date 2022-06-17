https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796034743.html

ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник

ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022

ЕС пока не готовит новый пакет санкций против России, заявил источник

ЕС пока официально не готовит новый седьмой по счету пакет санкций против России, но дискуссии по этому вопросу постоянно идут в рабочих группах ЕС и среди... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:38

2022-06-17T11:38

2022-06-17T11:38

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россия

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европа

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС пока официально не готовит новый седьмой по счету пакет санкций против России, но дискуссии по этому вопросу постоянно идут в рабочих группах ЕС и среди стран-членов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине."Что касается санкций (против РФ), то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут", - сообщил он.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии