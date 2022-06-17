02:44 17.06.2022 (обновлено: 09:39 17.06.2022)
Байден объяснил, чем руководствовался, вводя санкции против России
Президент США Байден заявил, что вводил санкции против России как главнокомандующий
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
Байден заявил информационному агентству AP, что "производил расчеты скорее как главнокомандующий, чем политик, который заботится о выборах", которые предстоят осенью этого года. "Что будет, если сильнейшая держава НАТО.... уклонится от ответа на российскую агрессию?" – сказал он, отвечая на вопрос о причинах введения финансовых санкций, несмотря на их издержки для мировой и американской экономики.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.