Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ
"Известия": часть смартфонов Samsung нельзя включить в России из-за параллельного импорта
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС. Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя.
"Для этого надо привезти аппарат, заплатить пять тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки", — объяснил источник издания.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20 процентах случаев. По его словам, это привело к появлению в магазинах уже активированных за рубежом смартфонов во вскрытых упаковках.
"Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных. Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами России, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его", — заявил Муртазин.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.