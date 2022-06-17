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Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022
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Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ
Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022
Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ
Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:39
2022-06-17T12:39
экономика
технологии
эльдар муртазин
россия
samsung group
евразийский экономический союз
mobile research group
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.По информации СМИ, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС. Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя."Для этого надо привезти аппарат, заплатить пять тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки", — объяснил источник издания.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20 процентах случаев. По его словам, это привело к появлению в магазинах уже активированных за рубежом смартфонов во вскрытых упаковках.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
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экономика, технологии, эльдар муртазин, россия, samsung group, евразийский экономический союз, mobile research group
12:39 17.06.2022
 
Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ

"Известия": часть смартфонов Samsung нельзя включить в России из-за параллельного импорта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФирменный салон Samsung Electronics в Москве
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фирменный салон Samsung Electronics в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС. Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя.
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"Для этого надо привезти аппарат, заплатить пять тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки", — объяснил источник издания.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20 процентах случаев. По его словам, это привело к появлению в магазинах уже активированных за рубежом смартфонов во вскрытых упаковках.

"Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных. Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами России, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его", — заявил Муртазин.

В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
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ЭкономикаТехнологииЭльдар МуртазинРоссияSamsung GroupЕвразийский экономический союзMobile Research Group
 
 
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