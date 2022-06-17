https://ria.ru/20220617/samsung-1796064771.html

Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ

Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022

Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ

Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:39

2022-06-17T12:39

2022-06-17T12:39

экономика

технологии

эльдар муртазин

россия

samsung group

евразийский экономический союз

mobile research group

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.По информации СМИ, устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС. Решить проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя."Для этого надо привезти аппарат, заплатить пять тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки", — объяснил источник издания.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20 процентах случаев. По его словам, это привело к появлению в магазинах уже активированных за рубежом смартфонов во вскрытых упаковках.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

https://ria.ru/20220616/huawei-1795712887.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, эльдар муртазин, россия, samsung group, евразийский экономический союз, mobile research group