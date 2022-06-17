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Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sakhalin-1795975151.html
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:41
2022-06-17T08:41
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
валерий лимаренко
алексей матвеев
россия
сахалинская область
газпромбанк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Сахалинской области, сообщили журналистам в правительстве региона.Подписи под документом поставили губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов."Сахалинская область стала площадкой для эксперимента по достижению углеродной нейтральности, он поможет повысить эффективность нашей энергетики, перевести на газ и электротягу транспорт, выйти на перспективный рынок продажи углеродных единиц", - цитирует главу региона пресс-служба.Участники соглашения, в частности, планируют совместную проработку возможностей реализации климатических проектов, анализ климатических целей с точки зрения научной обоснованности, подготовку предложений в законодательство по теме углеродного регулирования.Матвеев выразил уверенность, что "подписание соглашения позволит сделать вклад в достижение углеродной нейтральности не только Сахалинской области, но и всей России в дальнейшем".По словам ректора РЭУ им. Плеханова, вуз наращивает компетенции в области обращения углеродных единиц, а также планирует получить аккредитацию в качестве верификатора выбросов парниковых газов и климатических проектов в рамках сахалинского эксперимента."Трехстороннее соглашение позволит нам наиболее продуктивно работать по нескольким направлениям сразу", - отметил Лобанов.
https://ria.ru/20220617/krasnoyarsk-1795966182.html
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экономика, технологии, валерий лимаренко, алексей матвеев, россия, сахалинская область, газпромбанк, рэу имени г. в. плеханова
08:41 17.06.2022
 
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики

Сахалин подписал на ПМЭФ трехстороннее соглашение по развитию низкоуглеродной экономики

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Сахалинской области, сообщили журналистам в правительстве региона.
Подписи под документом поставили губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов.
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"Сахалинская область стала площадкой для эксперимента по достижению углеродной нейтральности, он поможет повысить эффективность нашей энергетики, перевести на газ и электротягу транспорт, выйти на перспективный рынок продажи углеродных единиц", - цитирует главу региона пресс-служба.
Участники соглашения, в частности, планируют совместную проработку возможностей реализации климатических проектов, анализ климатических целей с точки зрения научной обоснованности, подготовку предложений в законодательство по теме углеродного регулирования.
Матвеев выразил уверенность, что "подписание соглашения позволит сделать вклад в достижение углеродной нейтральности не только Сахалинской области, но и всей России в дальнейшем".
"Наша страна имеет все шансы стать одним из крупнейших игроков на мировом углеродном рынке, и обмен накопленными знаниями и опытом в области углеродного регулирования будет способствовать реализации поставленных целей", – цитирует пресс-служба комментарий зампреда правления Газпромбанка.
По словам ректора РЭУ им. Плеханова, вуз наращивает компетенции в области обращения углеродных единиц, а также планирует получить аккредитацию в качестве верификатора выбросов парниковых газов и климатических проектов в рамках сахалинского эксперимента.
"Трехстороннее соглашение позволит нам наиболее продуктивно работать по нескольким направлениям сразу", - отметил Лобанов.
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