https://ria.ru/20220617/sakhalin-1795975151.html
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:41
2022-06-17T08:41
2022-06-17T08:41
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
валерий лимаренко
алексей матвеев
россия
сахалинская область
газпромбанк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Сахалинской области, сообщили журналистам в правительстве региона.Подписи под документом поставили губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов."Сахалинская область стала площадкой для эксперимента по достижению углеродной нейтральности, он поможет повысить эффективность нашей энергетики, перевести на газ и электротягу транспорт, выйти на перспективный рынок продажи углеродных единиц", - цитирует главу региона пресс-служба.Участники соглашения, в частности, планируют совместную проработку возможностей реализации климатических проектов, анализ климатических целей с точки зрения научной обоснованности, подготовку предложений в законодательство по теме углеродного регулирования.Матвеев выразил уверенность, что "подписание соглашения позволит сделать вклад в достижение углеродной нейтральности не только Сахалинской области, но и всей России в дальнейшем".По словам ректора РЭУ им. Плеханова, вуз наращивает компетенции в области обращения углеродных единиц, а также планирует получить аккредитацию в качестве верификатора выбросов парниковых газов и климатических проектов в рамках сахалинского эксперимента."Трехстороннее соглашение позволит нам наиболее продуктивно работать по нескольким направлениям сразу", - отметил Лобанов.
https://ria.ru/20220617/krasnoyarsk-1795966182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, валерий лимаренко, алексей матвеев, россия, сахалинская область, газпромбанк, рэу имени г. в. плеханова
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
Сахалин подписал на ПМЭФ трехстороннее соглашение по развитию низкоуглеродной экономики
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Сахалинской области, сообщили журналистам в правительстве региона.
Подписи под документом поставили губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко
, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев
и ректор РЭУ
им. Плеханова Иван Лобанов.
"Сахалинская область стала площадкой для эксперимента по достижению углеродной нейтральности, он поможет повысить эффективность нашей энергетики, перевести на газ и электротягу транспорт, выйти на перспективный рынок продажи углеродных единиц", - цитирует главу региона пресс-служба.
Участники соглашения, в частности, планируют совместную проработку возможностей реализации климатических проектов, анализ климатических целей с точки зрения научной обоснованности, подготовку предложений в законодательство по теме углеродного регулирования.
Матвеев выразил уверенность, что "подписание соглашения позволит сделать вклад в достижение углеродной нейтральности не только Сахалинской области, но и всей России
в дальнейшем".
"Наша страна имеет все шансы стать одним из крупнейших игроков на мировом углеродном рынке, и обмен накопленными знаниями и опытом в области углеродного регулирования будет способствовать реализации поставленных целей", – цитирует пресс-служба комментарий зампреда правления Газпромбанка.
По словам ректора РЭУ им. Плеханова, вуз наращивает компетенции в области обращения углеродных единиц, а также планирует получить аккредитацию в качестве верификатора выбросов парниковых газов и климатических проектов в рамках сахалинского эксперимента.
"Трехстороннее соглашение позволит нам наиболее продуктивно работать по нескольким направлениям сразу", - отметил Лобанов.