https://ria.ru/20220617/sakhalin-1795975151.html

Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики

Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики - РИА Новости, 17.06.2022

Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение по развитию низкоуглеродной экономики

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:41

2022-06-17T08:41

2022-06-17T08:41

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

валерий лимаренко

алексей матвеев

россия

сахалинская область

газпромбанк

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию низкоуглеродной экономики в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Сахалинской области, сообщили журналистам в правительстве региона.Подписи под документом поставили губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов."Сахалинская область стала площадкой для эксперимента по достижению углеродной нейтральности, он поможет повысить эффективность нашей энергетики, перевести на газ и электротягу транспорт, выйти на перспективный рынок продажи углеродных единиц", - цитирует главу региона пресс-служба.Участники соглашения, в частности, планируют совместную проработку возможностей реализации климатических проектов, анализ климатических целей с точки зрения научной обоснованности, подготовку предложений в законодательство по теме углеродного регулирования.Матвеев выразил уверенность, что "подписание соглашения позволит сделать вклад в достижение углеродной нейтральности не только Сахалинской области, но и всей России в дальнейшем".По словам ректора РЭУ им. Плеханова, вуз наращивает компетенции в области обращения углеродных единиц, а также планирует получить аккредитацию в качестве верификатора выбросов парниковых газов и климатических проектов в рамках сахалинского эксперимента."Трехстороннее соглашение позволит нам наиболее продуктивно работать по нескольким направлениям сразу", - отметил Лобанов.

https://ria.ru/20220617/krasnoyarsk-1795966182.html

https://realty.ria.ru/20220616/sakhalin-1795652273.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, валерий лимаренко, алексей матвеев, россия, сахалинская область, газпромбанк, рэу имени г. в. плеханова