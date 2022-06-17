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Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани - РИА Новости, 17.06.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html
Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани
Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани - РИА Новости, 17.06.2022
Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что отдал поручение об определении набора конкретных проектов и направлений РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:41
2022-06-17T19:41
рязанская область
экономика
рязанская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
михаил мишустин
юрий слюсарь
технологии
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РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что отдал поручение об определении набора конкретных проектов и направлений для создающегося в регионе научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина".Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.Вопросы формирования, развития и запуска центра в работу Малков обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", членом наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Юрием Слюсарем, говорится в сообщении правительства области."Это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять ее практическим смыслом. Я уже дал поручение - определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.Врио губернатора подчеркнул, что регион готов максимально содействовать тому, чтобы центр как можно быстрее начал практическую работу. Он отметил, что связанные с этим вопросы регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве региона и встречах с внешними контрагентами.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, рязанская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, михаил мишустин, юрий слюсарь , технологии, павел малков
19:41 17.06.2022
 
Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани

Врио губернатора Малков поручил определить проекты для "Аэрокосмической долины" в Рязани

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что отдал поручение об определении набора конкретных проектов и направлений для создающегося в регионе научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина".
Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.
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Вопросы формирования, развития и запуска центра в работу Малков обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", членом наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Юрием Слюсарем, говорится в сообщении правительства области.
"Это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять ее практическим смыслом. Я уже дал поручение - определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Врио губернатора подчеркнул, что регион готов максимально содействовать тому, чтобы центр как можно быстрее начал практическую работу. Он отметил, что связанные с этим вопросы регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве региона и встречах с внешними контрагентами.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургМихаил МишустинЮрий СлюсарьТехнологииПавел Малков
 
 
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