https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html

Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани

Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани - РИА Новости, 17.06.2022

Врио губернатора поручил определить проекты для научного центра в Рязани

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что отдал поручение об определении набора конкретных проектов и направлений РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:41

2022-06-17T19:41

2022-06-17T19:41

рязанская область

экономика

рязанская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

михаил мишустин

юрий слюсарь

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795801118_0:17:3313:1881_1920x0_80_0_0_5882a2ac9b0b031f8f185ba2ac9957b7.jpg

РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что отдал поручение об определении набора конкретных проектов и направлений для создающегося в регионе научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина".Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.Вопросы формирования, развития и запуска центра в работу Малков обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", членом наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Юрием Слюсарем, говорится в сообщении правительства области."Это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять ее практическим смыслом. Я уже дал поручение - определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.Врио губернатора подчеркнул, что регион готов максимально содействовать тому, чтобы центр как можно быстрее начал практическую работу. Он отметил, что связанные с этим вопросы регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве региона и встречах с внешними контрагентами.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220609/shkola-1794426478.html

https://ria.ru/20220422/gomselmash-1784984823.html

рязанская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рязанская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, михаил мишустин, юрий слюсарь , технологии, павел малков