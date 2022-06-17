https://ria.ru/20220617/rubl-1795952813.html

Перечислены признаки скорого ослабления рубля

Перечислены признаки скорого ослабления рубля - РИА Новости, 17.06.2022

Перечислены признаки скорого ослабления рубля

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:17

2022-06-17T02:17

2022-06-17T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

санкции в отношении россии

рубль

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля.С одной стороны, отмечает аналитик, рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Российская валюта также получит поддержку с наступлением нового налогового периода. Кроме того, на валютном рынке не наблюдаются агрессивные продажи инвалюты из-за, во-первых, низкого спроса на фоне слабого восстановления импорта, во-вторых, санкционных рисков и проблем с осуществлением валютных транзакций.С другой стороны, российская валюта рискует потерять защиту вследствие резкого падения цен на глобальное сырье и санкционного давления Запада. Обвал цен на энергоресурсы сократит приток в Россию инвалюты, тем самым увеличив курс рубля, заключил Бабин.

https://ria.ru/20220616/kurs-1795907696.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, санкции в отношении россии, рубль