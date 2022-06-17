https://ria.ru/20220617/rubl-1795952813.html
Перечислены признаки скорого ослабления рубля
Перечислены признаки скорого ослабления рубля - РИА Новости, 17.06.2022
Перечислены признаки скорого ослабления рубля
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:17
2022-06-17T02:17
2022-06-17T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
рубль
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля.С одной стороны, отмечает аналитик, рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Российская валюта также получит поддержку с наступлением нового налогового периода. Кроме того, на валютном рынке не наблюдаются агрессивные продажи инвалюты из-за, во-первых, низкого спроса на фоне слабого восстановления импорта, во-вторых, санкционных рисков и проблем с осуществлением валютных транзакций.С другой стороны, российская валюта рискует потерять защиту вследствие резкого падения цен на глобальное сырье и санкционного давления Запада. Обвал цен на энергоресурсы сократит приток в Россию инвалюты, тем самым увеличив курс рубля, заключил Бабин.
https://ria.ru/20220616/kurs-1795907696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, рубль
Перечислены признаки скорого ослабления рубля
Экономист Бабин допустил снижение курса рубля из-за обвала цен на сырье и санкций Запада