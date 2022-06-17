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Перечислены признаки скорого ослабления рубля - РИА Новости, 17.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220617/rubl-1795952813.html
Перечислены признаки скорого ослабления рубля
Перечислены признаки скорого ослабления рубля - РИА Новости, 17.06.2022
Перечислены признаки скорого ослабления рубля
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:17
2022-06-17T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
рубль
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля.С одной стороны, отмечает аналитик, рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Российская валюта также получит поддержку с наступлением нового налогового периода. Кроме того, на валютном рынке не наблюдаются агрессивные продажи инвалюты из-за, во-первых, низкого спроса на фоне слабого восстановления импорта, во-вторых, санкционных рисков и проблем с осуществлением валютных транзакций.С другой стороны, российская валюта рискует потерять защиту вследствие резкого падения цен на глобальное сырье и санкционного давления Запада. Обвал цен на энергоресурсы сократит приток в Россию инвалюты, тем самым увеличив курс рубля, заключил Бабин.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, рубль
02:17 17.06.2022
 
Перечислены признаки скорого ослабления рубля

Экономист Бабин допустил снижение курса рубля из-за обвала цен на сырье и санкций Запада

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкДевушка у входа в обменный пункт валют
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", каково будет дальнейшее поведение курса рубля.
С одной стороны, отмечает аналитик, рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Российская валюта также получит поддержку с наступлением нового налогового периода. Кроме того, на валютном рынке не наблюдаются агрессивные продажи инвалюты из-за, во-первых, низкого спроса на фоне слабого восстановления импорта, во-вторых, санкционных рисков и проблем с осуществлением валютных транзакций.
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля
С другой стороны, российская валюта рискует потерять защиту вследствие резкого падения цен на глобальное сырье и санкционного давления Запада. Обвал цен на энергоресурсы сократит приток в Россию инвалюты, тем самым увеличив курс рубля, заключил Бабин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииРубль
 
 
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