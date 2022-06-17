https://ria.ru/20220617/rossiya-1796308432.html

Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин

Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:30

2022-06-17T19:30

2022-06-17T19:30

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот."Мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события - это первое. Второе, гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/putin-1796306473.html

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Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, в мире