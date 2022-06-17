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Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/rossiya-1796308432.html
Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин
Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:30
2022-06-17T19:30
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот."Мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события - это первое. Второе, гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/putin-1796306473.html
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, в мире
19:30 17.06.2022
 
Россия готова выстраивать отношения со всеми, заявил Путин

Путин: Россия готова выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова выстраивать отношения со всеми, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот.
"Мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события - это первое. Второе, гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 19:25Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин считает улучшение отношений с Украиной неизбежным
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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