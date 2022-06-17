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Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/rossiya-1796276368.html
Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении
Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении
Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России, а те, кто видит свою жизнь здесь,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:24
2022-06-17T18:42
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России, а те, кто видит свою жизнь здесь, заинтересованы в могуществе страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. И не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это какая теория", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Президент подчеркнул, что "думающий человек", который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, может с тревогой относиться к происходящим событиям, но все равно заинтересован в могуществе России."Безусловно, в душе, в сердце своем, конечно, заинтересован в росте могущества России. В том, чтобы она стала сильнее, уверенней в себе, и стала более суверенной, смотрела уверенно в будущее. Другого не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество
18:24 17.06.2022 (обновлено: 18:42 17.06.2022)
 
Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении

Путин: стыдно признаваться, что они россияне, лишь тем, кто не связывает судьбу с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России, а те, кто видит свою жизнь здесь, заинтересованы в могуществе страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. И не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это какая теория", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.
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Президент подчеркнул, что "думающий человек", который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, может с тревогой относиться к происходящим событиям, но все равно заинтересован в могуществе России.
"Безусловно, в душе, в сердце своем, конечно, заинтересован в росте могущества России. В том, чтобы она стала сильнее, уверенней в себе, и стала более суверенной, смотрела уверенно в будущее. Другого не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
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