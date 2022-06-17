https://ria.ru/20220617/rossiya-1796276368.html

Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении

Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении - РИА Новости, 17.06.2022

Путин рассказал, кто стыдится признаваться в российском происхождении

Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России, а те, кто видит свою жизнь здесь,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:24

2022-06-17T18:24

2022-06-17T18:42

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России, а те, кто видит свою жизнь здесь, заинтересованы в могуществе страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. И не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это какая теория", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Президент подчеркнул, что "думающий человек", который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, может с тревогой относиться к происходящим событиям, но все равно заинтересован в могуществе России."Безусловно, в душе, в сердце своем, конечно, заинтересован в росте могущества России. В том, чтобы она стала сильнее, уверенней в себе, и стала более суверенной, смотрела уверенно в будущее. Другого не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20211212/rossiya-1763279022.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество