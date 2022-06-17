https://ria.ru/20220617/reysy-1795962720.html

Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы

Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы - РИА Новости, 17.06.2022

Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы

Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:12

2022-06-17T05:12

2022-06-17T05:12

петербургский международный экономический форум — 2022

михаил дегтярев

хабаровский край

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма, сообщает краевое правительство в пятницу.Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На одной из площадок глава региона провел рабочую встречу с председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой.По мнению Дегтярева, несмотря на то что Хабаровский край обладает богатой историей, удивительной природой и необходимой инфраструктурой, "организованный туризм здесь не развит" и "в этом смысле не раскручен"."Губернатор предложил руководителю FUN&SUN оценить туристический потенциал территории лично – познакомиться с его колоритом и красотами, историко-культурным наследием и достопримечательностями, посетив край в ближайшие месяцы. Демура принял приглашение побывать в регионе и выразил готовность наладить долгосрочное партнерство не только с краевыми властями, но с местным турбизнесом", - добавляется в сообщении правительства региона.Отмечается, что Дегтярев рассказал собеседнику о запланированном на 21-24 сентября Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток!" и пригласил принять в нем активное участие.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/chartery-1795262717.html

хабаровский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

михаил дегтярев, хабаровский край, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)