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Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы - РИА Новости, 17.06.2022
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Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы
Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы - РИА Новости, 17.06.2022
Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы
Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:12
2022-06-17T05:12
петербургский международный экономический форум — 2022
михаил дегтярев
хабаровский край
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Российский туроператор FUN&amp;SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма, сообщает краевое правительство в пятницу.Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На одной из площадок глава региона провел рабочую встречу с председателем совета директоров туроператора FUN&amp;SUN Тарасом Демурой.По мнению Дегтярева, несмотря на то что Хабаровский край обладает богатой историей, удивительной природой и необходимой инфраструктурой, "организованный туризм здесь не развит" и "в этом смысле не раскручен"."Губернатор предложил руководителю FUN&amp;SUN оценить туристический потенциал территории лично – познакомиться с его колоритом и красотами, историко-культурным наследием и достопримечательностями, посетив край в ближайшие месяцы. Демура принял приглашение побывать в регионе и выразил готовность наладить долгосрочное партнерство не только с краевыми властями, но с местным турбизнесом", - добавляется в сообщении правительства региона.Отмечается, что Дегтярев рассказал собеседнику о запланированном на 21-24 сентября Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток!" и пригласил принять в нем активное участие.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/chartery-1795262717.html
хабаровский край
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михаил дегтярев, хабаровский край, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
05:12 17.06.2022
 
Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы

Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма, сообщает краевое правительство в пятницу.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На одной из площадок глава региона провел рабочую встречу с председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой.
"В ходе переговоров глава региона и руководитель одной из ведущих российских туркомпаний достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма прежде всего за счет запуска внутренних чартеров и уникальных программ", - сообщает правительство края.
По мнению Дегтярева, несмотря на то что Хабаровский край обладает богатой историей, удивительной природой и необходимой инфраструктурой, "организованный туризм здесь не развит" и "в этом смысле не раскручен".
"Губернатор предложил руководителю FUN&SUN оценить туристический потенциал территории лично – познакомиться с его колоритом и красотами, историко-культурным наследием и достопримечательностями, посетив край в ближайшие месяцы. Демура принял приглашение побывать в регионе и выразил готовность наладить долгосрочное партнерство не только с краевыми властями, но с местным турбизнесом", - добавляется в сообщении правительства региона.
Отмечается, что Дегтярев рассказал собеседнику о запланированном на 21-24 сентября Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток!" и пригласил принять в нем активное участие.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Михаил ДегтяревХабаровский крайСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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