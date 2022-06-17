https://ria.ru/20220617/retsessiya-1795955392.html
Байден отказался считать рецессию в США неизбежной
Байден отказался считать рецессию в США неизбежной - РИА Новости, 17.06.2022
Байден отказался считать рецессию в США неизбежной
Президент США Джо Байден заявил, что не считает рецессию в стране неизбежной, и выразил уверенность, что Америка лучше всех в мире подготовлена к борьбе с... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T01:45
2022-06-17T01:45
2022-06-17T09:39
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает рецессию в стране неизбежной, и выразил уверенность, что Америка лучше всех в мире подготовлена к борьбе с инфляцией.Для сдерживания цен, растущих небывалыми за 40 лет темпами, Федеральная резервная система накануне повысила ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов, попутно спровоцировав сильное падение биржевых индексов."Во-первых, это не неизбежно", - ответил Байден в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс на вопрос о вероятности рецессии – затяжного спада экономической активности в США. "Во-вторых, мы в более сильной позиции, чем любая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию", - добавил он.Основания для оптимизма Байден видит, в частности, в рекордно низкой безработице, которая составляет 3,6% и оставляет пространство для относительно безболезненного торможения экономики ради снижения инфляции."Будьте уверены, потому что я уверен в том, что мы лучше подготовлены, чем любая другая страна в мире, чтобы доминировать во второй четверти XXI века. Это не гипербола, это факт", - сказал Байден.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире
01:45 17.06.2022 (обновлено: 09:39 17.06.2022)
Байден отказался считать рецессию в США неизбежной
Президент США Джо Байден заявил, что не считает рецессию в стране неизбежной
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил
, что не считает рецессию в стране неизбежной, и выразил уверенность, что Америка лучше всех в мире подготовлена к борьбе с инфляцией.
Для сдерживания цен, растущих небывалыми за 40 лет темпами, Федеральная резервная система накануне повысила ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов, попутно спровоцировав сильное падение биржевых индексов.
"Во-первых, это не неизбежно", - ответил Байден в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс на вопрос о вероятности рецессии – затяжного спада экономической активности в США
. "Во-вторых, мы в более сильной позиции, чем любая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию", - добавил он.
Основания для оптимизма Байден видит, в частности, в рекордно низкой безработице, которая составляет 3,6% и оставляет пространство для относительно безболезненного торможения экономики ради снижения инфляции.
"Будьте уверены, потому что я уверен в том, что мы лучше подготовлены, чем любая другая страна в мире, чтобы доминировать во второй четверти XXI века. Это не гипербола, это факт", - сказал Байден.