https://ria.ru/20220617/retsessiya-1795955392.html

Байден отказался считать рецессию в США неизбежной

Байден отказался считать рецессию в США неизбежной - РИА Новости, 17.06.2022

Байден отказался считать рецессию в США неизбежной

Президент США Джо Байден заявил, что не считает рецессию в стране неизбежной, и выразил уверенность, что Америка лучше всех в мире подготовлена к борьбе с... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T01:45

2022-06-17T01:45

2022-06-17T09:39

сша

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает рецессию в стране неизбежной, и выразил уверенность, что Америка лучше всех в мире подготовлена к борьбе с инфляцией.Для сдерживания цен, растущих небывалыми за 40 лет темпами, Федеральная резервная система накануне повысила ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов, попутно спровоцировав сильное падение биржевых индексов."Во-первых, это не неизбежно", - ответил Байден в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс на вопрос о вероятности рецессии – затяжного спада экономической активности в США. "Во-вторых, мы в более сильной позиции, чем любая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию", - добавил он.Основания для оптимизма Байден видит, в частности, в рекордно низкой безработице, которая составляет 3,6% и оставляет пространство для относительно безболезненного торможения экономики ради снижения инфляции."Будьте уверены, потому что я уверен в том, что мы лучше подготовлены, чем любая другая страна в мире, чтобы доминировать во второй четверти XXI века. Это не гипербола, это факт", - сказал Байден.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире