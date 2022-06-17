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Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе - РИА Новости, 17.06.2022
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе
Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:01
2022-06-17T03:01
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реконструкции медицинских объектов ФМБА в регионе, а также о развитии трансплантологии, сообщает краевое правительство.В Приморье расположен окружной Дальневосточный медицинский центр ФМБА. В его структуре – единственное на Дальнем Востоке ожоговое отделение, отделение экстренной медицинской помощи, мобильные бригады, санитарные части №98 в Большом Камне, №100 в Фокино и другие.Стороны договорились о совместной работе в развитии трансплантологии органов и тканей человека, в том числе донорства, развитии научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, подготовке необходимых квалифицированных медицинских кадров."Мы видим, что ФМБА развернулось в сторону Приморья. Была подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, решены вопросы финансирования для реконструкции ваших больниц", – отметил Кожемяко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/primore-1795626281.html
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общество, приморский край
03:01 17.06.2022
 
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе

Приморье и ФМБА договорились на ПМЭФ о реконструкции медицинских объектов в регионе

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
Лаборатория. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реконструкции медицинских объектов ФМБА в регионе, а также о развитии трансплантологии, сообщает краевое правительство.
В Приморье расположен окружной Дальневосточный медицинский центр ФМБА. В его структуре – единственное на Дальнем Востоке ожоговое отделение, отделение экстренной медицинской помощи, мобильные бригады, санитарные части №98 в Большом Камне, №100 в Фокино и другие.
"Наша задача – обеспечить здоровье и оказать медицинское и медико-биологическое сопровождение работников стратегических объектов в регионе, в том числе судоверфи ("Звезда" в Большом Камне), связанных с морской медициной объектов, а также членов их семей, жителей территорий, расположенных рядом с такими объектами… Очень надеемся, что вместе с Приморским краем завершим реконструкцию инфраструктуры медицинских объектов и в Большом Камне, и в Фокино", – приводятся слова Скворцовой.
Стороны договорились о совместной работе в развитии трансплантологии органов и тканей человека, в том числе донорства, развитии научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, подготовке необходимых квалифицированных медицинских кадров.
"Мы видим, что ФМБА развернулось в сторону Приморья. Была подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, решены вопросы финансирования для реконструкции ваших больниц", – отметил Кожемяко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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