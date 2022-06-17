https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html

Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе

Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе - РИА Новости, 17.06.2022

Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе

Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:01

2022-06-17T03:01

2022-06-17T03:01

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реконструкции медицинских объектов ФМБА в регионе, а также о развитии трансплантологии, сообщает краевое правительство.В Приморье расположен окружной Дальневосточный медицинский центр ФМБА. В его структуре – единственное на Дальнем Востоке ожоговое отделение, отделение экстренной медицинской помощи, мобильные бригады, санитарные части №98 в Большом Камне, №100 в Фокино и другие.Стороны договорились о совместной работе в развитии трансплантологии органов и тканей человека, в том числе донорства, развитии научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, подготовке необходимых квалифицированных медицинских кадров."Мы видим, что ФМБА развернулось в сторону Приморья. Была подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, решены вопросы финансирования для реконструкции ваших больниц", – отметил Кожемяко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/primore-1795626281.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, приморский край