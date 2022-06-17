https://ria.ru/20220617/raskhod-1795979353.html
Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году
Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году - РИА Новости, 17.06.2022
Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году
Общий объем расходов бюджета РФ в 2022 году вырастет на 3 триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:06
2022-06-17T09:06
2022-06-17T09:27
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Общий объем расходов бюджета РФ в 2022 году вырастет на 3 триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ."Мы в этом году дополнительно 3 триллиона сверх плана выделяем на такого рода решения (на субсидирование импорта - ред.). Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов рублей", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)
09:06 17.06.2022 (обновлено: 09:27 17.06.2022)
Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году
Силуанов: общий объем расходов бюджета в 2022 году вырастет до 26 триллионов рублей
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Общий объем расходов бюджета РФ в 2022 году вырастет на 3 триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Мы в этом году дополнительно 3 триллиона сверх плана выделяем на такого рода решения (на субсидирование импорта - ред.). Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов рублей", - сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.