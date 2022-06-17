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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:36
2022-06-17T10:36
2022-06-17T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), днр
10:36 17.06.2022 (обновлено: 10:44 17.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"
ДНР: украинские войска выпустили пять ракет по Петровскому району Донецка из "Урагана"