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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/rakety-1796006972.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:36
2022-06-17T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецк (днр), днр
10:36 17.06.2022 (обновлено: 10:44 17.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"

ДНР: украинские войска выпустили пять ракет по Петровскому району Донецка из "Урагана"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль получивший повреждения в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Грузовой автомобиль получивший повреждения в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Грузовой автомобиль получивший повреждения в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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