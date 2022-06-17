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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана"

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:36

2022-06-17T10:36

2022-06-17T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр