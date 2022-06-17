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Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами - РИА Новости, 18.06.2022
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами
Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:41
2022-06-17T23:41
2022-06-18T00:35
политика
москва
босния и герцеговина
дмитрий песков
владимир путин
кибератаки
петербургский международный экономический форум — 2022
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки, полноформатная новая встреча состоится запланирована через несколько недель, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, Путин приветствовал журналистов и кратко побеседовал с ними, ответив на некоторые вопросы. Отдельно детально глава государства поговорил с военкорами, приехавшими с передовой.Пресс-секретарь президента добавил, что полноформатная встреча с главными редакторами изданий состоится позднее в Москве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, босния и герцеговина, дмитрий песков, владимир путин, кибератаки
23:41 17.06.2022 (обновлено: 00:35 18.06.2022)
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами
Песков: встречу Путина с главредами СМИ и военкорами пришлось сократить из-за кибератак