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Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами - РИА Новости, 18.06.2022
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Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами - РИА Новости, 18.06.2022
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами
Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:41
2022-06-18T00:35
политика
москва
босния и герцеговина
дмитрий песков
владимир путин
кибератаки
петербургский международный экономический форум — 2022
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки, полноформатная новая встреча состоится запланирована через несколько недель, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, Путин приветствовал журналистов и кратко побеседовал с ними, ответив на некоторые вопросы. Отдельно детально глава государства поговорил с военкорами, приехавшими с передовой.Пресс-секретарь президента добавил, что полноформатная встреча с главными редакторами изданий состоится позднее в Москве.
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политика, москва, босния и герцеговина, дмитрий песков, владимир путин, кибератаки
23:41 17.06.2022 (обновлено: 00:35 18.06.2022)
 
Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами

Песков: встречу Путина с главредами СМИ и военкорами пришлось сократить из-за кибератак

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки, полноформатная новая встреча состоится запланирована через несколько недель, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с (членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом) Додиком", - сказал он.
Как сообщил Песков, Путин приветствовал журналистов и кратко побеседовал с ними, ответив на некоторые вопросы. Отдельно детально глава государства поговорил с военкорами, приехавшими с передовой.
Пресс-секретарь президента добавил, что полноформатная встреча с главными редакторами изданий состоится позднее в Москве.
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