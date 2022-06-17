https://ria.ru/20220617/putin-1796363576.html

Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами

Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами - РИА Новости, 18.06.2022

Кремль объяснил сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами

Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T23:41

2022-06-17T23:41

2022-06-18T00:35

политика

москва

босния и герцеговина

дмитрий песков

владимир путин

кибератаки

петербургский международный экономический форум — 2022

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военкорами в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки, полноформатная новая встреча состоится запланирована через несколько недель, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, Путин приветствовал журналистов и кратко побеседовал с ними, ответив на некоторые вопросы. Отдельно детально глава государства поговорил с военкорами, приехавшими с передовой.Пресс-секретарь президента добавил, что полноформатная встреча с главными редакторами изданий состоится позднее в Москве.

https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html

москва

босния и герцеговина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, босния и герцеговина, дмитрий песков, владимир путин, кибератаки