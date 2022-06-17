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Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796232974.html
Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию
Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию
Механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок, необходимо создать в России, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:18
2022-06-17T17:18
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок, необходимо создать в России, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
17:18 17.06.2022
 
Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию

Путин: нужно создать механизмы гарантированного спроса на инновационную продукцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок, необходимо создать в России, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
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