https://ria.ru/20220617/putin-1796232974.html

Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию

Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию

Механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок, необходимо создать в России, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:18

2022-06-17T17:18

2022-06-17T17:18

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок, необходимо создать в России, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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2022

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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин